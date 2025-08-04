La II Edición de Mójate con Aquadeus avanza hacia la Media Maratón de Albacete

Tras un mes intenso de entrenamientos, los 26 participantes de la segunda edición de Mójate con Aquadeus, seleccionados entre más de 250 solicitudes, continúan fortaleciendo su desarrollo físico y mental con la vista puesta en completar la Media Maratón de Albacete.

Superada la fase de adaptación inicial, los atletas afrontan ahora nuevos desafíos en su preparación. Por este motivo, muchos han pisado por primera vez una pista de atletismo profesional, escenario perfecto para poner a prueba su capacidad de superación.

El entrenamiento de series, fundamental para el desarrollo de resistencia y velocidad, ha sido el protagonista de esta jornada especial compartida junto a Severino Felipe, Campeón del Mundo Máster de 50km y embajador de la iniciativa, y Blanca Claramonte, entrenadora profesional de atletismo, sobre las pistas albaceteñas.

Los participantes han recibido sus equipaciones oficiales, con las que la marca quiere hacerse visible en el corazón de Albacete, llenando de color y energía los puntos más emblemáticos de la ciudad.

El éxito de esta segunda edición se ve reforzado por la colaboración de empresas locales. Instituto Sanum ha ofrecido talleres de fisioterapia especializados para la prevención de lesiones, Nutriboti ha complementado la preparación con talleres nutricionales dirigidos por Blanca López, y Filípides Running enriquece la experiencia con su conocimiento técnico del running. Además, Metasport y Amiab han proporcionado una jornada especial donde los participantes conocieron el deporte de atletismo adaptado.

Paso a paso, Mójate con Aquadeus sigue consolidando que una vida equilibrada y saludable es más accesible que nunca, demostrando que con determinación y apoyo profesional, cualquier meta deportiva puede alcanzarse.