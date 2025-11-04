La X edición de Albatoy rinde homenaje a Valeriano Belmonte

La concejala de Turismo, Rosa González de la Aleja, ha presentado la X edición de la Feria del Coleccionismo, Juego y Ocio de Albacete, Albatoy, que durante este fin de semana se celebrará en las instalaciones de la Institución Ferial de Albacete, Ifab, acompañada por el diputado provincial Dani Sancha y la responsable de la asociación cultural ‘Tekubi Toy’, Marta Martínez, organizadora del evento.

Un evento lleno de actividades, espectáculos y experiencias para todos los públicos al que Rosa González de la Aleja ha invitado a asistir en familia para disfrutar de la infinidad de atractivos que ofrece, asegurando que “es una de las ferias más esperadas y visitadas del calendario de la Ifab”.

En nombre del Ayuntamiento, la concejala de Turismo ha felicitado a la Asociación ‘Tekubi Toy’ por el X aniversario de Albatoy, así como por el magnífico trabajo realizado “con alma y corazón” para que esta importante feria sea nuevamente una realidad en nuestra ciudad.

Por su parte, el diputado provincial de Deportes, Daniel Sancha, ha destacado el crecimiento y consolidación de este evento que, desde su origen en 2017, ha sabido evolucionar y ampliar su alcance hasta convertirse en “un referente” del ocio y el coleccionismo en Albacete y la provincia, con más de 8.000 visitantes durante la pasada edición, que evidencian la calidad organizativa, la diversidad de propuestas y el ambiente familiar que define a esta cita.

Además, Sancha ha reconocido el trabajo del equipo del Consorcio de la Institución Ferial de Albacete (IFAB), y ha señalado que el Gobierno provincial es “un gran aliado” para que estas ferias se puedan llevar a cabo, con todo lo que ello implica en términos socioeconómicos y turísticos para el territorio.

En este sentido, ha recordado que la Diputación de Albacete contribuye este 2025 con más de 560.000 euros a la labor de la IFAB, de los cuales 250.000 euros se destinan a apoyar ferias como Albatoy.

La representante de la empresa cultural ‘Tekubi Toy’, organizadora de esta feria, Marta Martínez, ha asegurado que Albatoy será este año muy especial con motivo de su X aniversario, recordando que “el proyecto que nació como una pequeña ilusión familiar, con el tiempo se ha convertido en un punto de encuentro para los amantes del coleccionismo, el juego y el ocio alternativo a nivel nacional”.

Ha añadido que “Albatoy es mucho más que una feria, es un lugar para reencontrarse con ilusión, redescubrir el juego, el ocio y, este año, celebrar juntos diez años de creatividad, familia, amistad y diversión”.

Sobre el evento

Entre las grandes novedades de esta décima edición, habrá una Escuela de Circo "Circo Diverso", que llega desde Madrid con espectáculos y talleres participativos de malabares, equilibrio y zancos, a cargo de artistas profesionales del circo; de la mano de la Asociación de Juegos Tradicionales ‘De Corro en Corro’, también de Madrid, se podrá disfrutar de los juegos de toda la vida (la comba, la petanca, la rana, las chapas…), además de juegos patrimoniales de Albacete, como retahílas y trabalenguas; así como un Planetario, que además de las proyecciones en su interior para descubrir el cosmos, este año incorpora una experiencia sensorial con luz negra y materiales que brillan, donde el público podrá dibujar mientras descubre el universo; talleres de ciencias impartidos por profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha y temáticos, como los de Harry Potter, organizados por Harry Potter Fans Spain y actividades de Star Wars organizadas por la Asociación Obi Wan de Valencia como la Escuela Jedi y exposición de Droides de la Guerra de las Galaxias con carreras que llegan desde Vigo; junto a colaboraciones con la ONG Vicente Ferrer, que ofrecerá talleres de mandalas gigantes y actividades solidarias.

Marta Martínez ha puesto en valor el homenaje póstumo que Albatoy rendirá a Valeriano Belmonte, con una exposición en su honor durante todo el fin de semana y una mesa redonda el sábado, a las 12:00 horas, en la sala de conferencias de la IFAB, con la participación de destacadas personalidades de la cultura albaceteña.

Un año más, habrá torneos de cartas como Pokémon, One Piece, de miniaturas y estrategia como Blood Bowl, Warhammer, y de habilidad como el Cubo de Rubik, Zompos, además de una gran zona de juegos de mesa libre.

Además, participarán la Guardia Civil, Policia Nacional, Bomberos, Protección Civil y Policia Local para acercar su labor al público con actividades, demostraciones y podremos conocer sus vehículos y sus equipos. Habrá también talleres creativos de manualidades, música, baile, escritura, matemáticas y de iniciación a juegos de habilidad como el yoyó, zompos, cubo de Rubik, entre otros, además de Escape Rooms y gincanas inspiradas en el mundo de Harry Potter y en la serie ‘Miércoles’.

Albatoy acogerá exhibiciones de acroyoga, telas aéreas y zancos en el escenario principal, que ofrecerá una programación continua con show de magia, teatro, musicales, exhibiciones de artes marciales, canciones de Disney y conciertos de grupos albaceteños con música en directo.

En la Zona Retro habrá videoconsolas clásicas, torneos con RetrOAlba, y también personajes para hacerse fotos, como Mazinger Z, Lilo & Stitch, la capibara, personajes de Star Wars y alguna sorpresa.

Los asistentes podrán disfrutar de una zona de juegos de madera gigantes y otra de Fingerboard para los más jóvenes, un espacio musical y zona de restauración con distintas propuestas gastronómicas, así como una gran maqueta de trenes en movimiento, venidos de varios puntos de España.

En el Pabellón 2, estará la zona deportiva con una Pista de Scalextric, donde se podrán realizar competiciones y carreras, actividades medievales, como talleres de escritura medieval, tiro con arco, hechicería, combates, exposición de armas y una recreación del ambiente de época, un castillo hinchable para los más pequeños, exhibiciones de esgrima histórica, pista de Jugger, un deporte que combina estrategia, trabajo en equipo y combate con armas acolchadas todo para conseguir llevar el balón a la base rival, y una zona especializada en reparación de aparatos eléctricos donde se podrán arreglar juguetes o aparatos electrónicos.

Entradas

El precio de la entrada para un día es de 7 euros y para el fin de semana de 11 euros, disponibles en taquilla y online (www.albatoy.es). El horario será de 10:00 a 21:00 horas el sábado y de 10:00 a 20:00 horas el domingo.