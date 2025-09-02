Ecologistas alertan del peligro de la instalación de una planta de Hidrógeno en Albacete

Ecologistas en Acción se muestra en contra de la instalación de una planta de Hidrógeno que afectará a "los ecosistemas de Albacete, el suelo y el agua". Este es el primero del conjunto de proyectos que va a abarcar finalmente, según la propia empresa Hive, hasta 17 municipios albaceteños y seis conquenses, afectando a 20.000 hectáreas. No se recuerda dentro de la historia de la Albacete, un único proyecto de un tamaño similar al que nos enfrentamos: unas 2.800 hectáreas de terrenos sacrificado, una extensión similar a 3.000 estadios de fútbol como el Carlos Belmonte o cinco polígonos como Campollano. Tanto es así que esta primera fase afecta a Albacete y a cinco municipios más de los alrededores: Chinchilla de Montearagón, Pozo Lorente, Pozo Cañada, Valdeganga y Casas de Juan Núñez.

En el Estudio de Impacto Ambiental han participado un elevado número de profesionales, constando de un total de 5200 páginas, y se lleva trabajando en él desde 2020, en forma de contactos y estudios. Por ello. el grupo ecologista denuncia obstaculización y falta de transparencia por parte de la Administración, tanto por el plazo de un solo mes para presentar alegaciones, y por las formas, sacándolo a información pública en verano, la época vacacional por excelencia en el estado Español.

Desastre ecológico en Albacete

El grupo ecologista califica de desastre ecológico la planta de hidrógeno por la segura pérdida de biodiversidad, de agua y de suelo vivo: “Más bien parece una patada hacia adelante para seguir construyendo caras infraestructuras”. Además afirman que no existe ningún consenso científico que avale este tipo de plantas como parte de las medidas para la disminución de emisiones y la transición energética; y si existen numerosas voces contrarias a la manera en la que se está realizando, pues no se ha tenido en cuenta la emisión de los materiales, el transporte de los mismos ni su procedencia. Dentro de la ruta del hidrógeno renovable elaborada por la Consejería de Desarrollo Sostenible no se encuentra una estimación de la cantidad de hidrógeno que prevé producir en nuestra comunidad, pero la cantidad que se estima que obtendrá de Albacete Hive1 (52000 Toneladas) es superior al 70% del objetivo de producción de toda España para 2030 que se ha propuesto el gobierno de España.

Uso desproporcionado del agua

Su principal crítica al proyecto es su consumo de agua, que califican de desproporcionado. Según la documentación las cifras de concesión obtenidas son de 3.401.389 m3 de agua: un consumo similar al de una ciudad como Ciudad Real. Ecologistas en Acción denuncia que las captaciones se realizarán en uno de los acuíferos más sobreexplotados de España: según una investigación de Datadista, dos tercios de los acuíferos de Albacete están sobreexplotados. El grupo ecologista considera que lo que se debería hacer, según los datos disponibles de las confederaciones hidrográficas, es reducir regadíos y no dar más concesiones de agua hasta realizar un análisis del estado de los acuíferos y decidir, entre toda la ciudadanía de la región, que hacer con este imprescindible bien.

Hay que destacar que existe una diferencia clara entre el consumo de agua en labores agrícolas u otros usos industriales y la producción de hidrógeno: en las labores agrícolas y usos industriales parte del agua se reutiliza, se depura y vuelve a la naturaleza, pero en la producción del hidrógeno entre el 60 y 70% del agua es electrolizada, de modo que desaparece del ciclo natural del agua.

Cambio del uso del suelo

La segunda crítica desde Ecologistas en Acción es el cambio del uso del suelo, que además de reducir la capacidad de producción de alimentos de nuestra región, supondrá la degradación en los hábitats de multitud de especies que desaparecerán o se verán desplazadas de modo irremediable, con el consiguiente perjuicio a los servicios ecosistémicos que sostienen la vida y la economía de la gente de Castilla-La Mancha.