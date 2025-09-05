Dos nuevas aulas en las Escuelas infantiles para el próximo curso en Villarrobledo

El Alcalde, Valentín Bueno ha anunciado la apertura de dos nuevas aulas en las Escuelas Infantiles Municipales, de cara al nuevo curso, para paliar “en la medida de lo posible” la lista de espera que registra este servicio.

En este sentido Bueno ha remarcado que desde el Equipo de Gobierno se viene trabajando en este asunto desde hace meses, una vez que se advirtió que el próximo curso contaría con una alta matrícula de niños y niñas de 0 a 1 años, a tenor de los datos de nacimientos registrados en nuestra ciudad.

El alcalde añade que Villarrobledo cuenta “posiblemente, con la mayor oferta educativa de 0 a 3 años de toda la región” con 5 escuelas infantiles que son sufragadas desde el Ayuntamiento a pesar de que incide en que se trata de una competencia impropia que asume el Consistorio, reclamando que Villarrobledo no sea tratada como una “ciudad de segunda” y reciba la ayuda que le pertenece para poder ofrecer un servicio de calidad para todas las familias, como afirma que ocurre en otras localidades de nuestro entorno.

Recuerda que ésta es una reivindicación histórica que incluso el ayuntamiento ha realizado a través de acuerdo de Pleno para que la Junta asuma sus competencias en educación de 0 a 3 años.

Aun así, explica que el Ayuntamiento ha trabajado, desde que se detectó que la matrícula este año sería elevada, para poder ofrecer soluciones sin comprometer el presupuesto de la ciudad que Bueno señala que es “ajustado” y requiere de estudio por parte de los servicios de intervención, a la hora de realizar modificaciones y tomar decisiones como la que se ha tomado finalmente, a la hora de abrir dos nuevas aulas de cara al nuevo curso.

Agradece el alcalde, el trabajo de los servicios económicos del Ayuntamiento y del servicio de las Escuelas Infantiles a la hora de poder ofrecer soluciones a las familias, insistiendo en las demandas a la Junta de Comunidades para que asuma sus competencias en materia educativa y para que asuma su compromiso con la educación gratuita de 0 a 3 años, criticando así mismo, la desaparición de ciclos formativos en los institutos de Villarrobledo y la reducción de plazas de profesores, algo que afirma que no redunda en la mejora de la calidad de la educación que se requiere para nuestra ciudad y para los jóvenes que se forman en ella.