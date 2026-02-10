Dos convocatorias para el desarrollo rural y promoción de los vinos con DO por 288.000 euros

La Diputación Provincial de Albacete ha aprobado dos nuevas convocatorias de subvenciones destinadas a reforzar el desarrollo económico y social del medio rural y a impulsar la proyección de los vinos con Denominación de Origen de la provincia durante el año 2026, con una dotación conjunta de 288.000 euros.

Por un lado, la convocatoria para el mantenimiento y funcionamiento de los Grupos de Acción Local y de las asociaciones para la promoción del desarrollo de las comarcas de la provincia cuenta con un crédito máximo de 240.000 euros y, por otro, la línea de ayudas dirigida a la promoción y difusión de los vinos con Denominación de Origen de la provincia, que tiene una dotación de hasta 48.000 euros.

Ambas convocatorias se tramitan en régimen de concurrencia competitiva con reparto previo objetivo y se enmarcan, además, en el Plan Estratégico de Subvenciones para 2026 aprobado por la Corporación.

Estas líneas de ayuda consolidan en 2026 un esfuerzo presupuestario que ya dio un salto cualitativo en ejercicios recientes: en el caso de los Grupos de Acción Local, la Diputación duplicó en 2025 la partida consignada, pasando de 120.000 a 240.000 euros, cuantía que se mantiene íntegramente en el presente ejercicio; mientras que, en el ámbito de los vinos con Denominación de Origen, se consolida el cambio de convenios nominativos a convocatoria pública, manteniendo estable la dotación de 48.000 euros desde 2024 hasta 2026.

Ayudas para los Grupos de Acción Social y para las Denominaciones de Origen

La primera de las convocatorias tiene por objeto financiar gastos de naturaleza corriente necesarios para el mantenimiento y funcionamiento de los Grupos de Acción Local y de las asociaciones para la promoción del desarrollo de las comarcas de la provincia de Albacete durante el año 2026.

El importe total destinado a esta línea asciende a 240.000 euros, pudiendo concederse hasta un máximo de 40.000 euros por entidad beneficiaria y se contempla el anticipo del 100% del importe concedido. El crédito podrá incrementarse mediante las correspondientes modificaciones presupuestarias si así se acuerda y las subvenciones son compatibles con otras ayudas públicas para la misma finalidad.

​La justificación de las subvenciones deberá realizarse de forma electrónica, a través del formulario de justificación habilitado en la sede, hasta el 31 de enero de 2027, incluyendo facturas y justificantes de pago, memoria de actuaciones y certificación de la secretaría de la entidad.

​La segunda convocatoria tiene como finalidad apoyar, mediante gastos de naturaleza corriente, la promoción y difusión de los vinos amparados por las Denominaciones de Origen de la provincia de Albacete durante 2026. Está dirigida a las asociaciones representativas de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen del vino de la provincia y es una línea está dotada con un máximo de 48.000 euros, con un límite de 12.000 euros por beneficiario, importe que igualmente podrá ser incrementado mediante modificaciones de crédito presupuestarias. Al igual que en el caso de los Grupos de Acción Local, estas ayudas son compatibles con otras subvenciones públicas destinadas a la misma finalidad.

​En este caso, el plazo máximo para justificar las ayudas concedidas será hasta el 30 de noviembre de 2026, a través del formulario de justificación disponible en la sede electrónica, aportando facturas, justificantes de pago, memoria de actuaciones y certificación de la secretaría de la entidad sobre la correcta aplicación de los fondos.

