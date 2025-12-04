La Diputación de Albacete se suma al Pasaporte de Caminos Naturales de España

El tramo del Camino Natural de la Vía Verde del Renacimiento que discurre por la Sierra de Alcaraz y que pertenece a la Diputación de Albacete, ha sido incorporado oficialmente al ‘Pasaporte de Caminos Naturales y Vías Verdes de España’, promovido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Esta iniciativa convierte cada recorrido en una experiencia interactiva para senderistas y cicloturistas, que podrán sellar su paso en puntos estratégicos a lo largo de la ruta, creando un recuerdo personal de su aventura.

Con esta adhesión, el Gobierno Provincial refuerza su apuesta por potenciar el turismo sostenible,difundir el patrimonio natural, cultural e histórico de la provincia, y favorecer un desarrollo rural equilibrado.

El Pasaporte lleva a nuestra red de caminos naturales al ámbito nacional, favoreciendo su visibilidad y promoviendo la Sierra de Alcaraz y los municipios a su paso, como destinos atractivos para quienes aman la naturaleza, la bicicleta o el senderismo.

Acciones constantes de mejora y puesta en valor de la Vía Verde

La institución encabezada por Santi Cabañero viene ejecutando de forma constante un ambicioso programa de acondicionamiento de este recurso singular, como las mejoras realizadas en el tramo Balazote–El Jardín (con una inversión de más de 1.700.000 € financiados por el Ministerio de Agricultura), para adaptarlo a los estándares de los caminos naturales en materia de mejora del firme, contención de taludes, señalización, adecuación de túneles, mejora de pasos sobre carreteras y eliminación de barreras físicas. Además, se han instalado nuevos hitos metálicos extraíbles para impedir el acceso de vehículos no autorizados, reforzando la seguridad y la conservación del entorno.

Paralelamente, la Diputación está intensificando su plan de dinamización impulsando campañas de promoción, acciones en redes sociales, podcast, desarrollo de rutas senderistas y cicloturistas, así como encuentros, reuniones y jornadas de sensibilización y colaboración con asociaciones locales y tejido empresarial de la zona.

Como ejemplo de innovación, el pasado 3 de noviembre arrancaba la I Gymkhana CNVV–Emperrados, una actividad original y abierta a todos los públicos, que recorre los más de 90 kilómetros del trazado desde Albacete hasta Bienservida. Se trata de una iniciativa fusiona deporte, naturaleza y concienciación social: en cada parada del recorrido los participantes pueden descubrir, mediante pistas y códigos QR, la historia de perros en adopción del Centro Provincial de Recogida de Perros ‘Emperrados’ de la Diputación.

La suma de estas intervenciones demuestra el compromiso del Gobierno Provincial con la puesta en valor de los recursos naturales como motor de desarrollo, riqueza y empleo en la provincia, en particular, en territorios rurales como la Sierra de Alcaraz que, por otra parte, experimentará un gran impulso con el futuro desarrollo del PAI que la propia institución provincial presentó para esta comarca y en el que obtenía la mayor puntuación provisional de las cinco diputaciones castellano-manchegas postuladas, optando a la financiación íntegra solicitada: 4.250.000 euros de fondos FEDER que, sumados a los 750.000 euros de cofinanciación provincial, conformarán 5 millones de euros de inversión hasta 2029.

¿Qué significa el pasaporte para quienes visitan la Vía Verde?

Gracias al Pasaporte Nacional, los y las visitantes pueden sellar su paso en puntos clave del trazado, creando un testimonio de sus rutas. La ruta se beneficia de una visibilidad nacional, lo que puede atraer a más senderistas, cicloturistas y amantes de la naturaleza desde cualquier parte del país.

Esto refuerza el trabajo que ya se está realizando desde la Diputación para mejorar la seguridad, accesibilidad y calidad del camino; y ayuda a promover un turismo responsable, sostenible, ligado al patrimonio natural y cultural, con potencial para dinamizar la economía local.