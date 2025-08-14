La Diputación de Albacete impulsa casi un millón de euros en 74 municipios de la provincia

Por primera vez, la Diputación de Albacete ha dado luz verde a unas ayudas para apoyar la organización de las fiestas populares y tradicionales de 74 municipios de la provincia, con una inversión total de 999.000 euros. Estas subvenciones, anunciadas a finales de junio por el presidente, Santi Cabañero, y el vicepresidente, Fran Valera, y cuya resolución se conoce ahora, buscan reforzar la cultura, la identidad y la convivencia en los pueblos, además de ser un impulso para la economía local y el turismo.

En esta primera convocatoria, la institución provincial ha decidido apoyar con distintas cantidades – entre 7.000 y 18.000 euros – actividades muy diversas pero siempre vinculadas a las tradiciones y la vida, especialmente estival, de cada municipio de la provincia. Así, la música y las actuaciones artísticas serán protagonistas en muchas localidades. Municipios como Fuentealbilla, Peñas de San Pedro, Liétor, Aguas Nuevas, Madrigueras, Motilleja, La Gineta, Barrax, Bonete, La Herrera, Alatoz, Viveros, Villa de Ves o Mahora apuestan por actuaciones musicales que dinamizan sus festejos tradicionales, festivales musicales o conciertos. Las ayudas también cubren la logística técnica en eventos señalados, como el alquiler de equipos de sonido en Alcalá del Júcar o la iluminación festiva en Riópar y Montealegre del Castillo. Yeste y Fuente-Álamo, por ejemplo, celebrarán romerías emblemáticas en honor a sus respectivos patrones.

Otra parte importante de las subvenciones apoya la organización de festejos taurinos y encierros, esenciales para la identidad de municipios como Molinicos, Elche de la Sierra, Minaya, Robledo, Bogarra, Bienservida, Peñascosa o El Bonillo, que destina los fondos a la adquisición de reses para las fiestas de San Mateo. En Jorquera, la compra de seis reses bravas, y en Socovos, la compraventa de ganado taurino, permiten mantener viva esta costumbre. Por su parte, Letur, Cotillas, Villapalacios y San Pedro incluyen los tradicionales encierros y sueltas de vaquillas en su programación festiva.

La pirotecnia, fuegos artificiales y espectáculos visuales también cobrarán protagonismo, iluminando las noches de fiestas en municipios como Valdeganga, Villaverde de Guadalimar, Carcelén, Salobre, Villamalea, Vianos, Mahora, Golosalvo o Aýna, que ofrecen castillos de fuegos artificiales y pirotecnia espectaculares para vecinos y visitantes.

Las romerías, desfiles y ferias, tan ligadas a la tradición, se verán reforzadas en Chinchilla de Monte-Aragón, Montealegre del Castillo, Balazote, Barrax o Alpera, donde los fondos permitirán financiar desde pasacalles y cabalgatas hasta actuaciones culturales, desfiles de carrozas y eventos deportivos, asegurando la máxima participación vecinal.

El tejido festivo se completa con proyectos que priorizan actividades culturales, infantiles y deportivas. Municipios como Lezuza y Munera han optado por programas festivos transversales que abrazan desde el Carnaval y la Semana Santa hasta la Navidad, pasando por concursos, juegos y monólogos (caso de Masegoso). La programación en Navas de Jorquera, La Recueja, Balsa de Ves, Pozohondo o La Recueja pone el foco en actividades de ocio, verbenas y concursos, generando espacios de encuentro y diversión para todas las edades.

Por último, varias localidades utilizarán los fondos para sufragar infraestructuras y servicios logísticos esenciales en sus festejos: desde el montaje de carpas, escenarios, camerinos y sillas (Abengibre, Pozuelo, Casas de Ves) hasta la contratación de ambulancias y servicios médicos (Ontur, Alcadozo). Este respaldo garantiza que las celebraciones se desarrollen con calidad, seguridad y amplias posibilidades para todos los participantes.

Compromiso de transparencia y apoyo constante al mundo rural

Todos los municipios escogidos han recibido la ayuda según su proyecto y necesidades, garantizando que estas fiestas, tan esperadas por vecinos y visitantes, puedan celebrarse con todos los recursos necesarios. Además, se ha sido muy riguroso para evitar duplicidades o solicitudes fuera de plazo, asegurando así la transparencia y el buen uso de las ayudas públicas.

Este paso marca un claro compromiso de la Diputación con el impulso de las tradiciones y el desarrollo de la vida social en los pueblos albaceteños, al entender que mantener vivas estas fiestas es esencial para fomentar la identidad, promover la convivencia y dinamizar la economía rural. Por ello, la institución provincial va a adelantar el 100% del dinero para que ningún ayuntamiento tenga que asumir previamente esos gastos, que después fructificarán en solo una cofinanciación simbólica del 10% para que todas las localidades, grandes y pequeñas, puedan beneficiarse.