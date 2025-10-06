La Diócesis muestra su patrimonio en la celebración del su 75 aniversario

La Diócesis de Albacete va a celebrar su 75 aniversario con la exposición conmemorativa “Bajo el signo de la Cruz” que podrá visitarse en el Museo Municipal de Albacete del 7 de octubre al 9 de noviembre, y que invita a descubrir y valorar el rico patrimonio histórico artístico de la Iglesia diocesana.

El obispo de Albacete, Mons. Ángel Román Idígoras, ha destacado que la Cruz, eje central de la exposición, “nos tiene que llevar siempre a la referencia de lo que son las cruces cotidianas, del amor de cada persona que se va entregando y que quiere desde ahí llenar de esperanza y llenar de Dios nuestro mundo”. Al tiempo que la muestra puede, según Román, “ayudar a la promoción de nuestra diócesis, de nuestra provincia, que creo que es muy rica y muy desconocida. Aunque hablan siempre de la humildad, pero la riqueza y la humildad yo creo que no están reñidas en la grandeza de

lo que tenemos”.

La exposición reúne unas 50 piezas entre orfebrería, escultura, pintura y documentos históricos. Entre ellas sobresale la cruz procesional de San Blas de Villarrobledo, obra del maestro Francisco Becerril y considerada una de las más notables de la platería española. El recorrido abarca desde una cruz visigoda del siglo VI, procedente del yacimiento de Minateda, hasta un crucificado atribuido al escultor Luis Salvador Carmona.

La estructura de la muestra está dividida en varias secciones: La Cruz y el Crucificado, con piezas de gran valor artístico y devocional; La nueva Diócesis, que incluye documentos fundacionales como la bula Inter praecipua del Papa Pío XII y retratos de los obispos de Albacete; y Diócesis de procedencia, que reúne imágenes marianas de cada una de las diócesis de origen, entre ellas la patrona, Nuestra Señora de los Llanos.

Además de la exposición, el programa conmemorativo incluye conferencias que tendrán lugar los jueves, del 9 de octubre al 20 de noviembre, a las 19 horas en el Salón de Actos del Obispado, así como conciertos todos los miércoles en el salón de la exposición.

También se han preparado materiales didácticos para escolares y catequesis, con el fin de acercar el patrimonio diocesano a los más jóvenes. La Diócesis ha habilitado un sistema de visitas guiadas para grupos, parroquias y colegios, que podrán reservarse a través del correo electrónico de la Delegación de Patrimonio (patrimonio@diocesisalbacete.org).

Los profesores recibirán, además, una explicación previa de la muestra para que después puedan guiar a sus propios alumnos. Con esta iniciativa, se busca favorecer la participación ordenada y enriquecer la experiencia de los visitantes.

La entrada a la exposición es libre y podrá visitarse en horario del Museo Municipal: de martes a domingo, de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 21:00 horas.