Destrozan los adornos navideños de la Plaza de la Virgen de Los Llanos

El Ayuntamiento de Albacete ha lamentado los actos vandálicos cometidos contra parte de la iluminación navideña ubicada en la plaza Virgen de los Llanos de la capital.

En concreto los daños se han producido tanto en la casita como en la estrella ubicados en la citada plaza, donde se han cortado numerosos cables, fuentes de alimentación y otros materiales que imposibilitan su correcto funcionamiento, dejándolos prácticamente inutilizados ante la dificultad para proceder a su reparación y su elevado coste.

Desde el Ayuntamiento se realiza un llamamiento al civismo, al respeto y a la responsabilidad “para que podamos disfrutar al máximo de lo que es de todos los albaceteños, en este caso por los ataques contra la iluminación navideña que no tiene otro objetivo que dinamizar la actividad económica en nuestra ciudad en estas fiestas”.

Cabe recordar que el Ayuntamiento ha llevado a cabo campañas de sensibilización contra los actos vandálicos en la ciudad, destinado en los últimos años más de 750.000 euros a reparar, mantener y conservar el mobiliario urbano, sin olvidar los robos y daños en el cableado del alumbrado público que se registran constantemente.

De hecho, el año pasado se detuvo y se condenó posteriormente por los juzgados a una persona que robó elementos de la iluminación navideña durante el montaje.

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Albacete se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana “que es de vital importancia en estos casos”, así como las medidas de prevención, concienciación ciudadana y vigilancia activa.