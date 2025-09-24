Declarado culpable de homicidio el acusado del crimen de Las Seiscientas

Tras un día de deliberación, el jurado popular del juicio de Las Seiscientas ocurrido en octubre de 2023 en Albacete ha declarado este miércoles culpable de homicidio al acusado de matar a su compañero de piso con una barra de hierro.

Los nueve miembros del jurado han votado por unanimidad como hechos probados que surgió una pelea entre dos compañeros de piso en un barrio empobrecido debido a la deuda que tenía el acusado con la víctima, quien era proxeneta de una prostituta, y que concluyó cuando el procesado golpeó en la cabeza a su compañero con una barra de hierro, causándole una fractura intracraneal que lo llevó a la muerte al día siguiente en el hospital de la ciudad.

Antes, ambos se habían enzarzado en la calle, para luego regresar al domicilio, donde la víctima lanzó una botella de cerveza al acusado y fue entonces cuando el detenido cogió una barra de hierro que guardaba en su dormitorio y golpeó al fallecido.

Durante el juicio, el abogado del acusado ha afirmado que se trató de legítima defensa porque la víctima tenía amenazado de muerte al acusado si bien el jurado no ha considerado como probado este hecho. También ha quedado probado que la intención del acusado era matar a la víctima, punto que la defensa ha intentado rebatir durante el juicio y que de la misma manera era consciente de que dicho golpe en la cabeza podía acabar con su vida, si bien en esta ocasión no ha habido unanimidad del jurado, contándose dos votos en contra de estos hechos.

Declaran , por lo tanto, que no hay motivos para solicitar indulto o suspender la pena, declarando al acusado merecedor de la misma. La Fiscalía ha decidido rebajar la pena pedida de 13 a 12 años de cárcel, argumentando la colaboración que el detenido mantuvo con la Justicia aunque sí se ha mantenido la petición de expulsión por diez años del país cuando alcance el tercer grado o la libertad condicional, y las indemnizaciones requeridas de 59.512 euros para la madre del fallecido, 29.750 euros para el hermano del mismo y 2.068 euros para el Sescam por los servicios sanitarios que tuvieron que prestar.

El juicio ha quedado visto para sentencia.