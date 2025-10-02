Cultural Albacete apuesta por el teatro, danza, música o magia en la programación de otoño

La programación de otoño de Cultural Albacetearranca el próximo 3 de octubre, extendiéndose hasta el 18 de diciembre. El diputado provincial de Cultura, Miguel Zamora, junto a la concejala del área en el Ayuntamiento de la ciudad, Elena Serrallé, y al gerente del citado Consorcio, Ricardo Beléndez, destacaron la variada y enriquecedora agenda de actividades que se ha preparado. Conformada por más de 30 propuestas, que incluyen desde teatro a cabaret, pasando por magia, danza o música en directo, con flamenco, lírica, ópera… Celebrándose la mayoría de ellas en el Teatro Circo.

Además, incorpora las jornadas de Periodismo que impulsa la Asociación de Periodistas de Albacete y da el pistoletazo de salida a la Temporada Lírica 2025/2026 en el Teatro Circo.

El diputado de Cultura apuntó su apuesta por cuatro pilares fundamentales, incidiendo en la calidad de cada espectáculo, la accesibilidad para que sean asequibles a cualquier bolsillo, el fomento del talento local y la coordinación entre administraciones públicas y de éstas con el tejido empresarial, al tiempo que ha felicitado, en la figura de Ricardo Beléndez, a todos los y las profesionales del Consorcio.

El Teatro de la Paz, abierto a la mejor cultura

Asimismo, el responsable provincial se refirió al Teatro de la Paz, escenario de algunas de las iniciativas programadas, y ha señalado el esfuerzo que desde la Diputación se viene realizando para abrir sus puertas de par en par a la cultura “profesionalizando más su uso”, y ha avanzado que este 2026 se ha llegado a un acuerdo con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y los días 11, 12 y 13 de abril representará en este escenario ‘Fuenteovejuna’, “uno de los principales éxitos del pasado Festival de Teatro Clásico de Almagro, el más importante de España y uno de los más importantes del mundo”. Por su parte, los detalles de la programación han sido dados a conocer por el gerente de Cultural Albacete, quien incidió en la calidad integral de las propuestas, con representaciones teatrales como ‘Historias dentro de Casa’, ambientada en la pandemia de 2020; ‘La Reina de las nievas’; ‘Testigo de Cargo; ‘Heningway enviado especial’ con el telón de fondo de la Guerra Civil española; ‘El cuarto de atrás’ con Emma Suárez’; ‘La Verdad’ con Joaquín Reyes; ‘Gamberra’s’, que pone un toque de humor; ‘Don juan Tenorio’; o ‘Dos familias’.

El cabaret llegará a través de ‘Euforia’ y la danza con ‘La Bella Durmiente’ de la mano del Ballet de Kiev (que incluye una donación solidaria en apoyo a Ucrania); ‘La Gata que quería cambiar la historia’, que incorpora marionetas y visuales; y el ‘Cascanueces’ que, tal y como ha detallado, incluye como novedad que casi 400 niño y niñas de la provincia realizarán el casting para participar en el espectáculo. Además, el flamenco no faltará con Juan Fariña y Carmelo Picón y con Alicia Morales y Miguel Ángel Cortés.