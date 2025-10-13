“Cuidado con los falsos": una campaña para frenar el instrusismo

Desde su puesta en marcha 2024, la campaña “Cuidado con los falsos” trabaja para sensibilizar sobre las consecuencias de recurrir a servicios ofrecidos por personas no cualificadas. La iniciativa que desarrolla FEDA, desde su Plataforma por la Legalidad, cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Albacete y el Ayuntamiento de Albacete.

El objetivo es advertir tanto a empresas como a consumidores de los riesgos legales, fiscales y reputacionales para quienes ejercen sin autorización, así como del perjuicio que supone para los usuarios: pérdida de calidad, riesgos para la salud y seguridad, daños materiales, pérdida de tiempo y dinero, e imposibilidad de reclamar. Las empresas piden que “se diga no al intrusismo y a la economía sumergida”.

Con esta acción de concienciación se busca fomentar la confianza en profesionales acreditados y reforzar una cultura de legalidad y responsabilidad.

La Plataforma por la Legalidad fue creada en diciembre de 2011 con el principal objetivo de luchar contra la economía sumergida y el intrusismo profesional y, actualmente, está integrada por 25 asociaciones/ sectores.

[[H3:Objetivos principales]]

La Plataforma por la Legalidad trabaja para generar conciencia sobre aspectos clave que impactan directamente en nuestra sociedad y economía. Entre sus principales ejes temáticos se encuentran:

-Los efectos negativos de la competencia desleal en la generación de empleo y el desarrollo económico local.

-La importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y promover la contratación formal.

-La defensa y sostenibilidad de los servicios sociales financiados con recursos públicos.

-El fomento de hábitos de consumo responsable y ético.

-El valor de una competencia empresarial justa y legal.

-Coordina y participa de forma activa en acciones de sensibilización y difusión en colegios y centros de enseñanza secundaria.

Concretamente ese año 2025 se han realizado cuatro jornadas de concienciación en los institutos de educación secundaria: I.E.S Cencibel Villarrobledo, en el I.E.S Leonardo Da Vinci y I.E.S Andrés de Vandelvira, llegando a un total de 170 alumno. En estas charlas se les ha intentado trasladar que es emprender, ser empresario, como se encuentra el sector del ciclo formativo que están cursando, lo importante que es luchar contra la economía sumergida y el intrusismo profesional.

La Plataforma por la Legalidad cuenta con el respaldo institucional e interlocución ante las administraciones y organismos públicos a través de FEDA, que es quien gestiona y ejecuta los acuerdos de la plataforma.