`Cuento contigo’ busca captar lectores entre los más pequeños de La Roda

La concejala responsable de la Biblioteca Municipal, María José Fernández, junto con las encargadas del servicio, Pilar Sahuquillo y Paula Martínez Mateo, han presentado los dos nuevos programas de animación a la lectura de este curso, ‘Cuento Contigo’ y ‘Ven que te cuente’, con motivo de los actos organizados en torno al Día Internacional de las Bibliotecas, que se celebra cada 24 de octubre.

Como ha explicado, el programa ‘Cuento Contigo’, cumple este 2025 quince años desde su puesta en marcha, “en el que, gracias a la colaboración de los centros escolares, el alumnado y las familias, hemos ido ganando en participación edición tras edición” y, en esta ocasión, se han “preparado” cerca de 700 libros de distintas temáticas, y se “espera llegar nuevamente” a más de 300 escolares, como en años anteriores.

El programa está dirigido a los centros educativos del municipio y será el alumnado el que leerá durante el año una serie de libros y rellenarán cartillas que ya están disponibles para las familias. Se van a establecenr tres niveles de lectura según curso: Primer nivel (1.º-2.º Primaria), con la lectura de 6 libros; un segundo nivel (3.º-4.º Primaria), con la lectura obligatoria de 12 libros para alcanzar el objetivo; y un tercer y último nivel, (5.º-6.º Primaria), con 12 libros también.

Los ejemplares podrán elegirse dentro de seis temáticas: aventuras, animales, ciencias, historia, cómic, y una novedad, que es ‘Comodín’, una “nueva hormiguita que dará más libertad para poder ir eligiendo de otras temáticas o de otras bibliotecas para conseguir sus pegatinas”. Para ello, las libretas y pasaportes se podrán adquirir como años anteriores en la imprenta Samuel, al precio de 5 euros la libreta y 3 euros los pasaportes.

[[H3:Otras actividades]]

De forma paralela, Paula Martínez Mateo, ha presentado los dos próximos encuentros con autoras, dentro del programa ‘Ven que te cuente’, para escolares de Infantil y Primaria. El 24 de octubre, en sesión de mañana, tendrá lugar el encuentro con la autora Gracia Iglesias, con la trilogía La extraña visita, La extraña familia y La extraña sorpresa, en el auditorio de la Casa de la Cultura, con todo el alumnado de 1º de Primaria, y por la tarde habrá una sesión abierta a todos, para lo que será “necesario retirar una invitación previa” en la biblioteca la semana anterior.

Y el 18 de noviembre, tendrá lugar la actuación de Alicia Cuenteando, con La estrambótica vuelta al mundo en ochenta días, también con encuentros concertados en sesión matinal, en este caso con el alumnado de 2º de Primaria, y otra abierta en sesión de tarde. Ambas actividades están patrocinadas íntegramente por la Diputación Provincial de Albacete.

Para finalizar, la responsable municipal ha explicado que estos programas tienen como finalidad principal “fomentar el hábito lector entre en el ámbito escolar de La Roda, promover el contacto con autores, estimular la imaginación y diversificar los géneros literarios accesibles”.