El I Cross Country nos consolide como referente en la organización de pruebas de motor

El presidente y vicepresidente del Consorcio del Circuito de Velocidad de Albacete, Francisco Navarro y Daniel Sancha, han puesto en valor la importancia que tendrá para nuestra ciudad acoger el próximo 26 de este mes un evento deportivo de primer nivel como el I Cross Country Albacete, ya que su celebración contribuirá a reforzar nuestro papel como referente en la organización de pruebas de motor, fomentará la práctica del deporte y generará un impacto positivo en el comercio y la hostelería local.

Por este motivo, el Consorcio ha concedido una subvención directa a sus organizaciones, el Moto Club Albacete, por valor dl 6.900 euros, para garantizar su correcto desarrollo y ejecución en nuestra ciudad.

Se trata de una prueba de carácter oficial y puntuable tanto para el Campeonato de Castilla-La Mancha como para el Campeonato de la Comunidad Valenciana tendrá para nuestra ciudad desde el punto de vista deportivo, pero también económico y de promoción, ya que es un evento deportivo de gran relevancia dentro del calendario regional de motociclismo.

En este sentido, cabe destacar que se espera una participación de entre 60 y 70 pilotos procedentes de distintas localidades y comunidades autónomas de nuestro país, lo que garantiza un elevado nivel deportivo y una gran diversidad de competidores, y una asistencia de entre 400 y 500 personas, lo que sin duda aportará un importante movimiento social y económico a la zona.

La carrera contará con varias categorías oficiales, incluyendo Sénior, Junior, Féminas y Veteranos, además de una categoría social denominada Hobby, especialmente pensada para pilotos aficionados que quieran disfrutar de la competición en un entorno seguro y regulado.

La jornada estará compuesta por un entrenamiento cronometrado, una superpole y, finalmente, la carrera principal con una duración de dos horas. El trazado diseñado permitirá vueltas de aproximadamente 12 minutos, combinando diferentes tipos de terreno y dificultades. Se ha preparado un recorrido de nivel técnico medio-bajo, con el objetivo de hacerlo apto para pilotos de todos los niveles, desde los más experimentados hasta los que se inician en la disciplina del Cross Country.

[[H3:Colaboración ]]

En materia de seguridad, la prueba contará con la presencia de dos ambulancias medicalizadas y un coordinador sanitario, además de la colaboración activa de Protección Civil y Policía Local, que contribuirán al correcto desarrollo del evento y al control del público asistente.

La Federación de Motociclismo aportará los cargos oficiales necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa deportiva, mientras que el director de carrera será designado por el Moto Club Albacete, que también pondrá a disposición personal propio para la correcta coordinación y el funcionamiento interno de la competición.

Para los participantes, se habilitará un paddock con todos los servicios necesarios, incluyendo una zona de repostaje en la que será obligatoria la utilización de alfombras ecológicas, fomentando así el respeto al medio ambiente y el cumplimiento de la normativa vigente. Asimismo, se instalará un foodtruck con música para ofrecer servicio de restauración y entretenimiento a los asistentes.

El Polígono Industrial Romica cuenta con numerosas plazas de aparcamiento, lo que facilita la organización y la comodidad tanto de pilotos como de público.