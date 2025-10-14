Cortes al tráfico e inundaciones ante las intensas lluvias de este lunes

Intenso trabajo esta noche el de Bomberos, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, además de otros servicios de emergencias, ante las intensas lluvias de las últimas horas de este lunes en Chinchilla de Montearagón donde se registraron cerca de 28 litros/m2.

Agua que llegó hasta la capital obligando a cortar la circulación de la AB-300 Carretera de Valencia-Parador-Carretera de Murcia dirección Parador con acumulación de agua que pasa la carretera. No fue necesario el desalojo de vecinos de ninguna zona y se ofrece paso alternativo por la Carretera de Murcia.

La lluvia también llegó a puntos como Alpera donde se registraron 22 litros/m2 o los 19 en Bonete, según recoge Suremet.