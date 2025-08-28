La Corporación Municipal despide a los niños y niñas saharauis hasta el próximo año

La concejala de Asuntos Sociales, Llanos Navarro, junto a la concejala de Empleo, Lucrecia Rodríguez de Vera, y otros miembros de la Corporación Municipal, han despedido en nombre del Ayuntamiento a los cerca de 40 niños y niñas que durante este verano han disfrutado de unas ‘Vacaciones en Paz’ en Albacete, agradeciendo y poniendo en valor la generosidad y cariño de todas las familias acogedoras.

Llanos Navarro ha reiterado el apoyo decido del Ayuntamiento a este programa humanitario y solidario, agradeciendo una vez más a la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Albacete, y de manera especial a su portavoz Dori Andrés, y a la coordinadora de ‘Vacaciones en Paz’, Ana Ortiz, la gran labor que realizan para que este programa sea una realidad en nuestra ciudad edición tras edición.

La concejala, que ha deseado un buen viaje de regreso a todos los niños y niñas, ha puesto en valor el compromiso que el Ayuntamiento de Albacete mantiene con el pueblo saharaui, asegurando que “seguiremos trabajando para avanzar hacia un mundo más justo y solidario”.