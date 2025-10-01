Convocadas ayudas para cofradías y hermandades de Hellín

El Ayuntamiento de Hellín ha publicado las bases de la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a apoyar actividades y proyectos culturales y patrimoniales vinculados a la Semana Santa.

El objetivo de estas ayudas es impulsar la conservación del patrimonio cultural, religioso y artístico de las cofradías, hermandades y asociaciones pasionales de la ciudad y promover la proyección cultural y turística de Hellín mediante actividades culturales.

La convocatoria cuenta con una dotación económica total de 25.000€, que se distribuirán íntegramente entre los proyectos presentados conforme a las bases, en proporción a la puntuación obtenida.

Manuel Serena, alcalde de Hellín, ha declarado que “con esta convocatoria se reafirma el compromiso del equipo de gobierno con la promoción de la Semana Santa como elemento clave de identidad, tradición y atractivo cultural y turístico”.

Bases para la solicitud de ayuda

Podrán optar a estas ayudas las cofradías, hermandades y asociaciones culturales de carácter pasional del municipio de Hellín, legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente y cada entidad podrá presentar un máximo de dos proyectos.

Se considerarán prioritarias las iniciativas relacionadas con la restauración y conservación del patrimonio: imágenes, tronos, estandartes y mantos. También podrán recibir apoyo actividades culturales, tales como exposiciones, conferencias, congresos o conmemoraciones vinculadas a la Semana Santa.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de un mes a contar desde el día de hoy.

Las propuestas se evaluarán con un baremo máximo de 100 puntos, atendiendo a la calidad técnica del proyecto, el impacto cultural y turístico, la repercusión en el patrimonio, la sostenibilidad económica y el cumplimiento de obligaciones anteriores. Aquellos proyectos que no obtengan una valoración mínima de 60 puntos quedarán exentos de las ayudas.