"Consumópolis", un juego para que los niños aprendan de nutrición saludable

El primer premio del concurso Consumópolis, “La ciudad del consumo responsable”, ya tiene ganadores. Se trata de una iniciativa organizada por la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo y a la que se adhiere la Consejería de Sanidad. El galardón en el Nivel 3 ha recaído en el equipo Escolapios AB05 de las Escuelas Pías de Albacete, un grupo formado por alumnos de 3º y 4º de la ESO, que elaboraron un trabajo basado en la nutrición saludable.

En el acto de entrega han participado los delegados de Sanidad y Educación de Albacete, Juani García Vitoria y Diego Pérez, quienes han estado acompañados de la responsable del centro galardonado, Inmaculada Sol García, y del profesor y coordinador de la actividad ganadora, Guillermo García Roncero, junto a los alumnos que han conseguido el premio, Daniel López Martínez, Diego Sánchez Serrallé, Carlos López Felipe, Rodrigo León Talaya y Álvaro Velasco Calero.

El equipo ganador se ha impuesto entre los 157 que se han presentado en toda Castilla-La Mancha, 45 de ellos en Albacete. Una cifra récord de participación que supera los 120 de la última edición. En la de este curso, hasta 785 alumnos, 230 de Albacete, han competido dentro del ámbito de 28 colegios repartidos en 26 municipios de toda la región.

Precisamente este año se cumplen 20 años desde la puesta en marcha de este concurso escolar que busca promover el consumo responsable entre los alumnos. En este sentido, la delegada de Sanidad, Juani García Vitoria, ha recordado que “Consumópolis es también un punto de encuentro que favorece el intercambio de opiniones y experiencias entre todos los que entienden como fundamental la formación en materia de consumo”.

La delegada de Sanidad ha agradecido la implicación de las profesoras y profesores para llevar a cabo las actividades entre los menores. “Con vuestro compromiso ayudáis a sensibilizar al alumnado de la importancia que tiene realizar los actos de consumo de forma crítica, solidaria, responsable y sostenible”, ha dicho.

El objetivo de Consumópolis es ofrecer a la comunidad escolar una herramienta práctica y dinámica que contribuya al desarrollo integral de actuales y futuros consumidores. El proyecto favorece el aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes que posibilitan la construcción de una sociedad de consumo más adecuada.

Por último, Juani García Vitoria ha recordado que desde la Consejería de Sanidad se viene impulsando el enfoque “One Health”, basado en la idea de que la salud de las personas está intrínsecamente relacionada con la salud del planeta, de los animales y del medio ambiente. Por esto, ha comentado a los alumnos, “es importante que seáis conscientes de que todo está relacionado”.

Entre tanto, en el Nivel 1 (5º y 6º de Enseñanza Primaria), el premio ha recaído en el Colegio Santa María de la Expectación de Cuenca. Mientras que, en el nivel 2 (1º y 2º de Enseñanza Secundaria), el premio lo obtiene el Colegio Santísima Trinidad de Alcázar de San Juan.