Conoce algunas de las actividades que se han programado en la Navidad Cultural

El Ayuntamiento de Albacete informa del avance de la programación de la próxima Navidad Cultural 2025/26 que tendrá en nuestra ciudad como “una cita consolidada en el calendario que llenará de música, teatro, danza, cine, tradición y alegría todos los barrios de la capital y pedanías”.

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha destacado que “esta programación representa el espíritu de una Navidad abierta, participativa y llena de arte, donde la música, el teatro, la danza, el cine y las tradiciones locales se dan la mano para hacer disfrutar a vecinos y visitantes”.

La programación, que se extenderá desde principios de diciembre hasta el 18 de enero, contempla actuaciones en el Auditorio Municipal, Teatro Circo, Museo Municipal, Filmoteca, Catedral de San Juan, plazas y calles del centro, barrios, parroquias, pedanías y la Biblioteca del Parque Abelardo Sánchez.

La programación de la Navidad Cultural 2025 arrancará el jueves 4 de diciembre con la presentación oficial en la Plaza del Altozano, que contará con el concierto del grupo Nomas de Papas, dando así el pistoletazo de salida a unas fiestas repletas de música, teatro, danza, cine y tradición.

El miércoles 10 de diciembre, el Auditorio Municipal acogerá la Zambomba Flamenca Pureza, dirigida por la cantaora Ana Alba, una celebración del villancico flamenco al estilo jerezano. Al día siguiente, jueves 11 de diciembre , será el turno de Suenen guitarras y panderetas, interpretado por la Asociación Cultural Coros y Danzas El Trillo, también en el Auditorio Municipal.

Enero

El viernes 2 de enero, el Teatro Circo acogerá Blancanieves, el musical, de Candileja Producciones Teatrales, una fascinante aventura que rompe con los estereotipos y la Filmoteca proyectará El tesoro de Barracuda, presentada por su autora Llanos Campos.

Asimismo, nuestras nueve pedanías contarán, cada una, con una actividad cultural en estas fechas navideñas y el Museo Municipal de Albacete acogerá diversas exposiciones de acceso gratuito. En la planta baja podrá visitarse, del 18 de diciembre de 2024 al 18 de enero de 2025, la Exposición de fotografías de La Tribuna de Albacete, mientras que en la primera planta se mostrará, del 11 de diciembre de 2024 al 8 de enero de 2025, la Exposición de Belenes de los fondos de Juan Ramírez de Lucas, Arte Popular del Mundo. Además, el Concurso de “Belenes en Casa”, organizado por el Ayuntamiento de Albacete junto con la Asociación Belenista Buen Pastor y la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVA), volverá a llenar de creatividad y espíritu navideño los hogares albaceteños.