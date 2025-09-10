El Concurso de Pintura Rápida ya tiene ganador

La concejala de Cultura Elena Serrallé ha asistido a la entrega de premios del XIX Concurso de Pintura Rápida ‘Rincones del Recinto Ferial de Albacete. Memorial Miguel Ángel Santos’, organizado por la Asociación de Hosteleros ‘La Espiga’.

El alcalde había saludado a algunos participantes durante la mañana mientras pintaban sus obras sobre el terreno, afirmando que este concurso es “uno de los grandes atractivos que ofrece nuestra Feria en el ámbito pictórico y cultural, y la presencia de los pintores en el Recinto es una estampa muy atractiva que da mucho ambiente al Recinto”.

Los fondos recaudados irán a parar un año más a la destacada labor que realiza Afanion a favor de los niños y adolescentes con cáncer y sus familias, coincidiendo con el 30 aniversario de la creación de la asociación.

Los cuadros ganadores de las 18 ediciones anteriores se exponen en la Casa Perona y el Archivo Histórico hasta el 30 de septiembre, así como los premiados de este año, que se incorporarán mañana a la muestra.

Un jurado compuesto por representantes del mundo del arte y la cultura de Albacete ha otorgado tres premios de 1.000, 600 y 500 euros, además de cinco accésit dotados con 400 euros cada uno.

El primer premio ha correspondido a Pedro Alfonso Méndez Chico, todo un especialista en pintura rápida en exteriores.