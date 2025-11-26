El Concurso Local de Tapas ya tiene ganador. El primer premio ha sido para La Bonita 1850, el segundo para La Bechamel y un tercer premio compartido entre Martina Park y Puerta de Madrid, quienes concursarán representando a la ciudad en el próximo Concurso Provincial de Tapas que dará paso a Madrid Fusión

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha asegurado que “el sector hostelero y los grandes profesionales con los que cuenta con un claro motivo de orgullo para Albacete y los albaceteños”, asegurando que “son una de nuestras principales señas de identidad, un imán de atracción de turistas y un claro motor generador de riqueza, imagen y empleo”.

Manuel Serrano se ha manifestado de este modo durante su participación en la entrega de los premios correspondientes a la III edición del Concurso Local de Tapas que se ha disputado en el Restaurante ‘El Sembrador’ de Cáritas, contando con la participación de un total de 15 establecimientos hosteleros de la capital.

Acompañado por el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete, APEHT, David Giménez, y la concejala de Turismo, Rosa González de la Aleja, el alcalde ha felicitado a los ganadores, al tiempo que les ha animado a seguir promocionando turísticamente nuestra ciudad y la ‘Marca Albacete’ a través de la gastronomía, con un agradecimiento especial por su gran trabajo a los miembros del jurado.

