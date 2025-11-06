El Concurso de fotografía de Hellín busca instantáneas "solidarias"

Con motivo de la celebración del “Día del Voluntariado”, la concejalía de Bienestar Social da a conocer las bases del XXIII Concurso de fotografía “HELLIN SOLIDARIO” en el que el tema general de las fotografías será la Solidaridad, la Participación Social y el Voluntariado. Podrán participar Centros Docentes, Entidades, Asociaciones y Organizaciones legalmente constituidas como colectivo.

El estilo y el color será libre, se pueden presentar fotografías digitales o analógicas; estando prohibidas aquellas fotografías generadas con herramientas de inteligencia artificial.

El plazo de presentación de trabajos finaliza el día 24 de noviembre de 2025, a las 14:00h . Las fotografías analógicas deberán presentarse en papel fotográfico, con un tamaño mínimo de 20x30cm, y máximo de 30x40cm y se entregarán o se remitirán por correo al Centro Coordinador de Servicios Sociales (C/ Fortunato Arias, 4. 02400. Hellín). Las imágenes en formato digital se presentarán vía correo electrónico a la dirección concursohellinsolidario@hellin.es, indicando en el asunto "Concurso de Fotografia Hellin Solidario"

Se concederán los siguientes premios: 1er. premio: 400€, 2º premio: 300€; y 3er premio: 200€. El premio habrá que recogerlo el día 5 de diciembre en el acto público que se realiza para conmemorar el “Día del Voluntariado”, siendo imprescindible la presencia de los premiados.

Todos los trabajos presentados al concurso se podrán contemplar en una exposición, en las siguientes fechas y emplazamientos:

- Del 5 al 18 de diciembre; en el claustro de la Casa de la Cultura.

- A partir del 19 de diciembre; en el Centro de Servicios Sociales.