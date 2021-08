La Concejalía de Educación concederá casi 500 "cheques escolares" para el próximo curso escolar

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Albacete ha hecho pública la lista definitiva de admitidos en el programa Cheque Escolar de cara al curso próximo 2021-2022. Según ha anunciado el concejal del área, José González, serán 476 las peticiones atendidas, para lo cual se destinará un presupuesto de 360.000 euros.

González ha señalado que de los 476 beneficiarios, 407 percibirán un cheque de 90 euros mensuales de octubre a junio, y 69 recibirán un cheque de 60 euros mensuales también de octubre a junio, añadiendo que se ha generado una lista de espera de solicitantes ordenada por renta per cápita, teniendo prioridad las inferiores.

De acuerdo con los datos facilitados por la Concejalía de Educación, un total de 88 peticionarios no reúnen los requisitos establecidos en las bases reguladoras de la convocatoria por los siguientes motivos: exceder la renta anual de la unidad familiar del importe de 60.000 euros establecido como máximo, no figurar empadronados con una anterioridad de seis meses a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes o no haber subsanado las deficiencias detectadas en la solicitud.

Por otro lado, 66 solicitantes han desistido de su petición por haber obtenido plaza en un centro de educación de carácter público, bien municipal o autonómico.

En el pasado curso, el presupuesto era algo inferior, ya que se destinaron a estas subvenciones 350.000 euros, concediendo inicialmente 444 ayudas de 90 euros mensuales. También se conformó una lista de espera y se excluyeron peticiones, en concreto, 120, renunciando finalmente dos de los aspirantes.

Más ayudas

“Es decir, en las listas actuales se han concedido 32 ayudas más que el año pasado y se ha incrementado el presupuesto en 10.000 euros; ha resaltado José González, indicando por último que hay que tener en cuenta que “las renuncias que realicen las familias que hayan obtenido plaza en centros públicos reducirá la lista de espera, por lo que pueden aparecer nuevos beneficiarios”.

Las listas definitivas, una vez aprobadas por la Junta de Gobierno Local (JGL), se pueden consultar en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Albacete en la web municipal, www.albacete.es