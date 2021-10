¿Cómo corregir el mal comportamiento de tu perro? Te damos algunas claves

En los inicios de la pandemia, el aumento del tiempo en el hogar de los dueños mejoró la calidad de vida y el bienestar de sus mascotas. Con el fin del confinamiento y los cambios en las rutinas de ambos, las conductas de los animales se han alterado notablemente. Según la Fundación Affinity, el mal comportamiento de los perros se agrava cuando pasan tiempo solos, lo que perjudica tanto al animal como a sus dueños, que en algunos casos, desbordados por la incapacidad de corregir la conducta de sus mascotas, han terminado abandonándolas.

Para luchar contra el abandono animal y enseñar a los dueños a que adiestren a sus mascotas, Anika Rytel a través de Hotmart, empresa global de tecnología, lanzó productos digitales para ayudar a los dueños a corregir el mal comportamiento de sus perros. Así, las mascotas pueden vivir una vida más feliz, sana y equilibrada. Con la fundación de mascotasurbanas.com, Anika ha creado una comunidad que lleva más de cuatro años ofreciendo herramientas a los dueños que les permitan entender mejor a sus mascotas y crear un vínculo más fuerte entre ambos.

Tras casi 10 años de experiencia, Anika está especializada en el adiestramiento canino en diferentes disciplinas, como la denominada “obediencia deportiva” o “agility”. Un método que consiste en ayudar a que el perro realice ejercicio a la par que desarrolla otras habilidades como la inteligencia, obediencia y sociabilidad. También se centra en el entrenamiento perruno de destrezas más específicas, con el objetivo final de conseguir una transformación tal en la mascota, que se convierte en lo que conocemos como un “súper-perro”. Es decir, un perro absolutamente obediente.

Entre los problemas más comunes observados en los canes tras la pandemia, está el hiper-apego y la dependencia emocional canina. Por este motivo, Hiperapego y Dependencia emocional Canina uno de sus cursos estrella disponible en Hotmart que se basa en entender las causas de la mala conducta canina para así poder establecer pautas de mejora en la relación entre ambos. En este sentido, según la adiestradora: “La hiperdependencia y el apego emocional surgen por malentendidos con sus dueños. Y la culpa no es de los perros, obviamente. Es de sus propietarios. No pasa nada, es normal que los humanos no sepamos sobre comunicación canina porque no entendemos su lenguaje. Pero podemos cambiarlo y para ello es necesario que aprendamos a entender a nuestra mascota”.

Además, la entrenadora identifica dos tipos de problemas relacionados con la educación canina: “Normalmente nos fijamos en las dificultades del entrenamiento para los dueños. Pero existe otro problema igualmente importante: el del punto de vista de los propios perros, que arroja luz del porqué de ese comportamiento y nos permite a los profesionales en la materia establecer las pautas para el cambio de su conducta”, destaca Anika.