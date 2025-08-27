Comienzan las actividades de ‘Jóvenes con Raíz

Ya ha comenzado ‘Jóvenes con Raíz’, una iniciativa conjunta del Gobierno de Castilla-La Mancha y 17 Grupos de Desarrollo Rural de la región, que va a recorrer 23 municipios durante los meses de agosto y septiembre “para promover la cultura y el ocio saludable en el medio rural”, tal como ha explicado el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández.

Fernández ha asistido a la primera de las jornadas, que ha tenido lagar en la localidad albaceteña de Mahora, uno de los 25 municipios que forman parte del CEDER La Manchuela. Allí ha destacado la importancia de “trabajar para que los jóvenes tengan espacios de participación en sus municipios” y que, a la vez, puedan estar en contacto con otros jóvenes de la región, “reforzando el arraigo con el medio rural al tiempo que disfrutan de la cultura, el deporte, el emprendimiento o la creatividad”.

Para el director general, ‘Jóvenes con Raíz’ también es importante porque aglutina a 17 Grupos de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. “Es uno de los siete proyectos de cooperación que se están poniendo en marcha entre diferentes grupos y en los que los jóvenes tienen especial relevancia, con el Proyecto ‘Ponte en su lugar’, orientado a la prevención de la violencia de género y a promover la igualdad entre hombres y mujeres de manera efectiva; o con la I Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha LEADER, que comienza el jueves”. Éste, en concreto, cuenta con un presupuesto de 806.000 euros y el respaldo de la Junta de Comunidades, a través del programa LEADER.

Coordinado por la Asociación para la Promoción del Desarrollo de la Comarca Campos de Hellín, la iniciativa consiste en “una serie de eventos itinerantes que tienen el objetivo de poner en el centro a la juventud rural, visibilizar su potencial y crear espacios donde se puedan encontrar”, ha explicado José Juan Fernández, que ha recalcado que iniciativas como ésta contribuyen también a “poner freno a la despoblación y a construir el futuro de nuestra región”.

“Los y las jóvenes no sólo son el futuro del medio rural y de nuestros pueblos, proyectos como éste buscan también que participen en el presente de sus territorios”, ha comentado el director general, quien ha avanzado que esta iniciativa “servirá también como base técnica para elaborar un Plan Estratégico de alternativas de ocio saludable en el medio rural, que permita orientar las políticas públicas a la hora de diseñar líneas de actuación, priorizar inversiones, coordinar acciones intersectoriales o establecer programas piloto de ocio saludable en la región”.

‘Jóvenes con Raíz’ se desarrollará en tres fases: comarcal, provincial y regional, con el objetivo de generar mayor impacto y fortalecer el trabajo conjunto. Culminará con un gran encuentro final, que tendrá lugar el 27 de septiembre en La Roda. Contempla 23 jornadas en municipios de las cinco provincias, con actividades gratuitas diseñadas por y para jóvenes con gran diversidad, pues incluye propuestas teatrales, gastronómicas, deportivas, musicales, así como talleres de formación en nuevas salidas profesionales, liderazgo, escritura creativa o espacios de diálogo.

Una vez más, “los Grupos de Desarrollo Rural demuestran que piensan en la gente joven, que también tienen un presente y hay que escucharles y tener en cuenta lo que quieren para su territorio”, ha resaltado Fernández.

Junto al director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, han asistido a la primera jornada la presidenta de CEDER Manchuela y alcaldesa de Jorquera, Pilar Medina, y el acalde de Mahora, Antonio Martínez, junto a varios concejales.