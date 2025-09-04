Comienza la programación de la Feria Deportiva 2025 hasta principios de octubre

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, ha invitado a disfrutar de la programación variada y de calidad de la Feria Deportiva 2025 durante la rueda de prensa de presentación del primer evento de los 50 que componen su programación. Acompañado por el presidente del Club Albacete Fútbol Sala, Jesús Corredor, y los jugadores de Segunda B de los equipos masculino y femenino, Roberto Gregorio y María Sánchez, Villaescusa ha señalado que la Feria Deportiva finalizará a principios de octubre con el Campeonato de España de Motocross Free Style y la XXVIII edición del Medio Maratón Internacional ‘Ciudad de Albacete’.

Ya se ha celebrado el XXXV torneo de Fútbol Sala Masculino iniciando así el primero de los 50 eventos de la programación. Villaescusa también ha dado a conocer el V Trofeo de Feria ‘Ciudad de Albacete’ de Fútbol Sala femenino que tendrá lugar este sábado 6 de septiembre, a las 17:00 horas, en el Pabellón de la calle Lepanto, con dos tiempos de 20 minutos cada uno explicando que las jugadoras locales, que hace apenas dos meses ascendieron a Segunda División, se medirán al Bisontes de Castellón, equipo que también juega en Segunda División aunque compiten en el Grupo dos. La entrada general tendrá un coste de 3 euros y se podrán adquirir de manera anticipada en CMS (calle Alegría, 9) y el día del torneo en la taquilla hasta completar aforo.

El concejal ha agradecido al Albacete Fútbol Sala, así como a todos los clubes deportivos de Albacete que hacen posible Feria Deportiva su implicación y colaboración para nuevamente sea una realidad, ya que “nos permite seguir acercando el deporte y hábitos de vida saludable a cada rincón de nuestra ciudad”.