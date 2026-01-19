Comienza la colocación de un adoquín similar al del resto del entorno ferial en unas obras "históricas"

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha visitado una obra “histórica” para la ciudad y una de las más demandadas como es la que el Ayuntamiento está acometiendo en los Ejidos de la Feria para mejorar su accesibilidad, tránsito y seguridad, para interesarse personalmente por el desarrollo de la misma.

El alcalde ha explicado que, tras la demolición y retirada del pavimento de hormigón, la instalación de servicios soterrados y la colocación de una capa de grava fina, se ha comenzado a colocar un adoquín similar al del resto del entorno ferial, empezando por la Avenida Arquitecto Julio Carrilero con la calle Feria.

Unas obras, con cargo al contrato de reposición de vías públicas, cuyo presupuesto anual ha duplicado el Gobierno Municipal en 2025 hasta llegar a los 5 millones de euros al año, que, tal y como ha asegurado Manuel Serrano, son fruto de la escucha activa del Equipo de Gobierno a la sociedad y de su compromiso inquebrantable con la mejora de la accesibilidad de la ciudad.

Manuel Serrano ha recordado que estas obras incluyen además la instalación de alcorques en los más de 200 árboles existentes e imbornales en las zonas donde sea necesario para evacuar el agua de lluvia; la renovación de la red de alumbrado público; la mejora de las redes de saneamiento y abastecimiento; y la instalación soterrada de una nueva red de telecomunicaciones.