El Colegio de Enfermería de Albacete convoca la IV Edición del Concurso de Fotografía “Cuidando”

El Colegio de Enfermería de Albacete anuncia la convocatoria de la cuarta edición de su consolidado concurso de fotografía“Cuidando”, un certamen que busca poner en valor la importancia del cuidado en la salud y la labor insustituible de los profesionales de Enfermería. Este concurso está abierto exclusivamente a las/os enfermeras/os colegiadas/os en el Colegio de Enfermería de Albacete, con el objetivo de mostrar, a través del arte fotográfico, la diversidad de roles de la profesión en el cuidado de la salud. Las imágenes podrán ser presentadas tanto en color como en blanco y negro, y deberán abordar temáticas relacionadas con los cuidados enfermeros en sus múltiples facetas.

Instrucciones específicas

Todo aquel interesado en participar deberá seguir las instrucciones específicas para el envío de las fotografías, disponibles en las bases del concurso publicadas en la página web del Colegio de Enfermería de Albacete. En esta edición se establecen dos premios con dotación económica de 250 y 100 euros, respectivamente. Desde el Colegio de Enfermería de Albacete animan a sus colegiadas y colegiados a participar en esta iniciativa, que edición tras edición se consolida como un espacio de creatividad y reconocimiento a la esencia del cuidado, ofreciendo a la sociedad una mirada única sobre la Enfermería y su compromiso con las personas.