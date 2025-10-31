“Ciudad sin Sueño” de Guillermo Galoe triunfa en el Palmarés de Abycine 2025

El Festival Internacional de Cine de Albacete, Abycine 2025, ha dado a conocer los premios que todavía no se habían desvelado. La ceremonia celebró el talento joven y la creatividad que definen el espíritu del festival.

En la categoría de largometrajes, el Premio Abycine Indie, otorgado por el Jurado Joven, y que está dotado con 6.000 euros en promoción de la película por diferentes localidades de la provincia fue para “Ciudad sin Sueño”, de Guillermo Galoe, que también se alzó con el Premio de la Asociación de la Prensa, convirtiéndose en la gran vencedora del festival.

La película, que estará en cines el 21 de noviembre y que pasó por Impulso WIP de Abycine Lanza el año pasado, se estrenó en Cannes, donde obtuvo el Premio en la Semana de la Crítica. También pasó por los festivales de Bruselas o San Sebastián.

Cuenta con la financiación de RTVE y Filmin, el apoyo del ICAA y de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, del fondo europeo de coproducción Eurimages y de los fondos franceses de la Región de Nouvelle – Aquitane. La película es una coproducción hispano-francesa de las productoras Sintagma, Buenapinta Media, Encanta Films, BTeam Prods, Ciudad sin sueño la película AIE, Les Valseurs y Tournellovision.

En la sección Abycine Cortos, el jurado concedió el Premio Aluex al cortometraje “Ser un hombre”, de Lucas Parra; mientras que el Premio del Público Abycine Cortos fue para “Mater Mea”, dirigido por Inés Rivera Bolonio.

El Premio Abycine Cortos, máximo galardón de la sección, calificadora para los premios Goya, y con una dotación de 2.000 euros, recayó en “El viento que golpea mi ventana”, de Emilio Hupe, recogido por los padres del director.

Premios HCLM

El Premio del Jurado CMM, dotado de 1.500 euros, fue para “Conexiones inesperadas”, de Óscar Toribio, y el Premio del Público CMM recayó en “Catálogo de una ausencia”, de Irene Roig Castellanos. Ambos reconocimientos, impulsados por Castilla-La Mancha Media, subrayan el compromiso del canal autonómico con la promoción del talento emergente y las producciones de la región.

La gala concluyó con un emotivo agradecimiento a patrocinadores, jurados y público, reafirmando la posición de Abycine como un referente del cine independiente y de autor en España.

Premios Abycine Lanza 2025

En la sección de industria Abycine Lanza, el festival reconoció la semana pasada algunos de los proyectos más prometedores del panorama audiovisual actual, que recordamos.

Zona Corto Pro

Premio Amnistía Internacional a “Ultrasò”, de Aitana Ahrens, por su compromiso con los derechos humanos. Mención especial: “Cachorro”.

Premio RTVE, dotado con 15.000 euros, a “Una broma”, de Katia Klein.

Impulso WIP (Work in Progress)

Premio Filmin (23.000 euros en derechos y P&A): “Los relatos”, de Pedro Hernández.

Premio MAFIZ y Premio Impulso WIP Abycine Lanza (7.000 euros): “Taranta”, de Samuel Nacar, con producción de la albaceteña Ana Puentes.

Premio Abycine WIP (7.000 euros): “Te fuiste al alba”, de Pedro Sara Vila.

Impulso CMM Desarrollo

Premio ECAM Fórum: “Palomita errante”, de Enrique Buleo, que participará en la próxima edición del foro de coproducción madrileño.

Premio Porto/Post/Doc: “Desenlace”, de Ainara Vera, que formará parte del festival portugués.

Premio Music Library & SFX: “Llabores de extinción”, de Diego Flórez.

Ayudas CMM (17.250 euros): “Los que no se van”, de César Esteban Alenda y Ana Pérez de la Fuente, y “Palomita errante”, de Enrique Buleo.

Con este palmarés, Abycine 2025 reafirma su compromiso con el cine independiente, el talento emergente y la innovación audiovisual, consolidándose como una plataforma esencial para la creación contemporánea y el impulso de nuevos proyectos cinematográficos.