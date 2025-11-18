El cine como herramienta frente a la España Vaciada

El municipio de Madrigueras cuenta ya con una sala de cine comercial tras años de trabajo y con el fin de potenciar el ruralismo en una ápoca en la que la noticia más frecuente en este sector suele ser el cierre de salas.

Con la proyección de "El Cautivo", de Alejandro Amenábar , ha echado a andar un nuevo proyecto para llevar el cine comercial de estreno a Madrigueras. Para ello, la Parroquia, dueña del local recientemente rehabilitado, ha llegado a un convenio con la empresa salamantina PROYECFILM. Ambos gestionarán una programación variada y orientada a todo tipo de públicos que permita a los vecinos de la localidad y pueblos cercanos no tener que desplazarse a la capital para ver el mejor cine de actualidad. Su oferta se concentrará sobre todo en fines de semana.

El Salón Cine Parroquial se rehabilitó hace tres años en un empeño colectivo de todos los vecinos, con la colaboración del Ayuntamiento y otras instituciones. Se recuperó así un espacio que había sido centro de ocio para varias generaciones, pero que permanecía cerrado desde principios de los noventa. Desde su reapertura a finales de 2022, la Parroquia y otras asociaciones e instituciones han ido ofreciendo más de doscientos eventos culturales, entre los que ha destacado el cine, tanto a nivel de películas clásicas como alguna contratación de estreno. También han sido frecuentes los conciertos de música de todo tipo, monologuistas y teatro. De destacar ha sido también la colaboración con los centros educativos del pueblo para llevar a niños y jóvenes a sesiones matutinas de cine.

El Cine Parroquial ha dado ya un salto para ofrecer una continuidad comercial de estreno. Es una apuesta arriesgada en un momento en que la asistencia al cine en salas parece estar en retroceso y los cines en las poblaciones pequeñas son casi inexistentes. Pero la ilusión entre los organizadores y los vecinos es muy grande. Que vuelva el cine a los pueblos es siempre una grata noticia que se vive con esperanza, ya que la cultura y el ocio son pilares fundamentales para unos pueblos que queremos vivos.

Proyecfilm es una empresa que viene apostando por llevar el mejor cine al medio rural. Ha recuperado dieciséis cines en pueblos repartidos por toda la geografía española, que gestiona junto con la participación de instituciones y organismos locales. Un pequeño proyecto familiar, casi nostálgico, pero que ha demostrado con su empeño y trabajo que es viable hacer que los pueblos recuperen ese espacio tan importante que fue en su momento el cine. Con la apertura en Madrigueras da un paso más en su ilusionante empeño y consolida así la oferta cultural de este pueblo y alrededores.