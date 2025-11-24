”Cicatrices Invisibles¨, fotografías de Cruz Roja para concienciar sobre la violencia contra la mujer

La violencia contra las mujeres, especialmente la ejercida por parejas o exparejas, así como la violencia sexual, constituye una de las manifestaciones más graves de la desigualdad de género y una violación de los derechos humanos. Sin embargo, la violencia física y sexual es solo la punta del iceberg de un ciclo de abuso que comienza con formas más sutiles y menos visibles.

La violencia contra las mujeres no siempre se manifiesta de forma evidente como agresiones físicas o asesinatos. En muchos casos, comienza con acciones más normalizadas, como micromachismos, manipulaciones psicológicas, control excesivo, aislamiento o descalificaciones constantes. Aunque estas conductas puedan parecer inofensivas, son la antesala de abusos más graves. Identificar y detener estas señales tempranas, educando a la sociedad con acciones informativas y de sensibilización, son claves para prevenir la escalada de la violencia.

Por este motivo, y enmarcada en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, Cruz Roja y Cruz Roja Juventud presentan la campaña “Esto no es normal”, centrada en visibilizar una de las formas más invisibilizadas y normalizadas de violencia de género: la violencia sexual en el ámbito de la pareja, especialmente entre personas jóvenes y adolescentes.

Esta nueva campaña, que se difundirá principalmente a través de acciones en calle y en Redes Sociales, pone el foco en violencia sexual dentro de la pareja y en el consentimiento condicionado: conductas como la presión para mantener relaciones sexuales, el chantaje emocional o la invasión de la intimidad digital, a menudo se disfrazan de “pruebas de amor” y no son identificadas como violencia. Esta falta de conciencia perpetúa el ciclo de abuso y dificulta la detección temprana. Y pone encima de la mesa un dato escalofriante: 736 millones de mujeres en el mundo (casi una de cada tres) han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja; de violencia sexual fuera de la pareja o de ambas al menos una vez en su vida, según un estudio reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“La violencia sexual no siempre se manifiesta de forma evidente. Muchas veces comienza con actitudes sutiles que se han normalizado socialmente. Identificarlas a tiempo es clave para prevenir situaciones más graves”, señala, Ana Daza, referente estatal de Inclusión social y no discriminación de Cruz Roja Juventud.

Abordar el tema desde edades tempranas permite construir relaciones afectivas basadas en el respeto, la igualdad y el consentimiento, previniendo que la violencia sexual se reproduzca en etapas posteriores. La sensibilización es clave para garantizar que adolescentes y jóvenes reconozcan señales de alerta y puedan actuar frente a ellas. Asimismo, hace un llamamiento a la implicación activa de los hombres en la erradicación de la violencia de género, como parte de un compromiso colectivo hacia una sociedad más justa y equitativa.

Más allá de la sensibilización

Del 24 al 28 de noviembre en la Biblioteca Pública del Estado de Albacete, se expondrá la exposición fotográfica ”Cicatrices Invisibles¨. Una muestra con 22 paneles informativos y fotografías realizadas por mujeres víctimas de violencia de género, para educar en valores y sensibilizar a la juventud sobre la necesidad de erradicar esta lacra social. En dicha exposición, promovida por Cruz Roja han participado un grupo de mujeres atendidas por el programa ATENPRO, el servicio de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres.

Las imágenes, capturadas por las propias víctimas, expresan sentimientos profundos tras las secuelas como el temor, la angustia, la obsesión…con el objetivo de que el público pueda comprender las vivencias de las personas que han sufrido esta cruel realidad.

Durante este 2025, Cruz Roja en Albacete lleva atendidas 115 mujeres dentro del proyecto “Empoderamiento de mujeres en dificultad social” en diferentes puntos de la provincia: Albacete, Hellín, Elche de la Sierra, Letur, Riópar y Lezuza.

El objetivo es ofrecer una respuesta integral que permita atender distintas situaciones de vulnerabilidad, especialmente las generadas por la violencia. Entre las actuaciones se incluyen acompañamientos, información, orientación, asistencia, capacitaciones y traslados.

Durante el año se han realizado talleres para fomentar la autonomía y el empoderamiento, abordando temáticas como salud, empleo, bienestar psicológico y físico, además de grupos de apoyo mutuo y actividades de ocio.

En 2025, las participantes elaboraron una revista sobre igualdad llamada Flora con motivo del 8 de marzo y en junio se celebró un encuentro en Elche de la Sierra con la participación de mujeres de Letur, Riópar y Elche.

En la provincia también se desarrolla el servicio ATENPRO (Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia de género), un recurso que ofrece atención inmediata y especializada las 24 horas del día, los 365 días del año, mediante dispositivos móviles que permiten a las mujeres en situación de violencia contactar de forma directa con profesionales ante cualquier emergencia.