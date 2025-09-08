Cerca de 170.000 personas disfrutaron de la apertura de la Feria de Albacete

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, visiblemente emocionado, ha manifestado su deseo de que “a Albacete le vaya bien con su Feria” tras la tan esperada apertura de la Puerta de Hierros que supone “abrir la ciudad al resto del mundo”.

Según ha señalado el alcalde, “es muy emocionante poder expresar lo que la gente de Albacete quiere y vive”, asegurando que detrás de la Feria “hay alegría, devoción, participación e ilusión”.

“Albacete está en Feria y eso es un orgullo colectivo, ya que nos permite festejar y mostrar lo mejor de la ciudad de Albacete al mundo entero como es la hospitalidad, la cercanía, el carácter acogedor de los albaceteños y albaceteñas y la forma de celebrar que tenemos”.

Una Feria que se celebra en honor a la Patrona de Albacete, la Virgen de Los Llanos, que “con su manto protector le da vida y alegría a la ciudad, asegurando que “la devoción va en aumento”, tal y como ha señalado.

Feria de Albacete 2025 | Karina Requena

Ha querido agradecer el trabajo e implicación a todas las personas que han hecho posible la Feria “que es patrimonio nacional y le da identidad, proyección y marca a la ciudad de Albacete”, animando a vivirla “como si fuera la primera vez”.

La Feria de Albacete 2025 ha comenzado tras la apertura de la Puerta de Hierros. Un momento muy esperado y emotivo para todos los albaceteños y albaceteñas que ha tenido lugar tras los tradicionales bailes manchegos a cargo de los diferentes grupos de folklore locales, coordinados por el Grupo Danzas de Magisterio y el espectacular espectáculo pirotécnico de luz y sonido que han tenido lugar en la explanada del Recinto Ferial.

La Imagen de la Virgen de Los Llanos, patrona de la ciudad, ya está en su Capilla en el Recinto Ferial, donde permanecerá hasta el próximo día 17 de septiembre.

Tras el inicio de la Feria, ha visitado el retén de seguridad para agradecer a todas las personas que trabajan en él su magnífico trabajo y desearles una buena Feria.