El Centro Joven incrementa un 40% su oferta de actividades de ocio saludable para este semestre

La concejala de Juventud, Gala de la Calzada, informó de la programación de actividades del Centro Joven para el semestre que se inicia “con muchas alternativas de ocio saludable para la población joven de Albacete, y con la intención de responder a todas las necesidades y sensibilidades”. Las actividades pretenden ser “una opción enriquecedora al tiempo de ocio de personas jóvenes entre 12 y 30 años, que además contribuya a aumentar las relaciones interpersonales con otros jóvenes y favorezca el desarrollo personal y la adquisición de habilidades sociales evitando la soledad no deseada”, dijo la concejala. Además, el Centro Joven tiene entre sus objetivos “fomentar el emprendimiento y el empleo juvenil y facilitar la participación e integración de jóvenes con necesidades específicas”.

Ocio saludable

La Junta de Gobierno Local aprobó en su última sesión del año “un programa variado con actividades lúdicas, de formación, encuentro y participación, de cara a aumentar las horas de ocupación de nuestros jóvenes en actividades de ocio saludable”. Hasta el próximo junio se contemplan 40 actividades, doce más que en el mismo período del año pasado, lo que supone in incremento superior al 40%. Treinta de las actividades son gratuitas: todas las formativas y las destinadas a mejorar la salud mental de la juventud. La oferta en conjunto llega a 1.102 plazas (110 más que en 2025), con 156 sesiones en 406 horas de actividades.