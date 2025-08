CCOO lanza una campaña para informar a las personas temporeras de sus derechos

El secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, y Ana María Marín, de la Federación de Industria, han presentado una campaña promovida desde el sindicato con un doble objetivo: el primero, informar a las personas temporeras de cuáles son sus derechos; y el segundo, concienciar a las personas empleadoras de cuáles son sus obligaciones.

La campaña se va a desarrollar sobre todo en los asentamientos de personas extranjeras que hay en la capital, ya que es donde básicamente se concentran la mayoría de quienes trabajan en las campañas agrícolas, tal y como ha señalado Ana María Marín. Para ello, CCOO cuenta además, gracias al apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento, con un mediador intercultural, de origen senegalés, con conocimiento de varios idiomas y muy integrado en el colectivo de personas extranjeras de nuestra ciudad.

Entrando en el contenido, Ana María Marín ha continuado explicando que la campaña facilita información clara y fácil de entender sobre las condiciones que deben cumplirse a la hora de trabajar, como son: Que tiene que haber un contrato; que la empresa debe darles de alta en la Seguridad Social; que quien les contrate debe garantizarles la protección de su salud, máxime en estos momentos de temperaturas tan elevadas; que la empresa debe facilitarles el transporte hasta el lugar de trabajo o pagarles el kilometraje, según convenio; que no deben tratar con intermediarios y que el salario según convenio es de 74,32 euros brutos al día.

En este sentido, el secretario general de CCOO Albacete Paco Gómez ha remarcado que estas condiciones deben darse sí o sí, con independencia de cuál sea la situación administrativa de las personas, es decir, “da igual que tengan papeles o no, si trabajan tienen que hacerlo con contrato y con estas condiciones”.

Paco Gómez ha indicado que esta campaña nace de la necesidad de dar respuesta a una situación real porque el perfil del temporero es un hombre como norma general extranjero, que tiene poco o nulo conocimiento del idioma y que no en pocas ocasiones es objetivo de engaños y de abusos por parte de personas empleadoras o intermediarios desaprensivos. “Y esto no son imaginaciones nuestras ya que hace apenas unos meses se desarticulaba en Valencia una organización criminal que estaba cometiendo un delito de trata de personas en materia de explotación laboral. Y en Albacete el año pasado también ocurría algo parecido, cuando detuvieron a 13 personas que por engañar a trabajadores y trabajadoras temporeras, sobre todo de Marruecos y de Senegal”.

Aparte de las campañas que están en estos momentos, Paco Gómez ha indicado que en breve se inicia la de la cebolla, que es muy importante porque supone el 40% de la recolección de toda España, y posteriormente la vendimia, y ha advertido de que Comisiones Obreras va a estar vigilante para impedir que se cometan abusos. “Iremos a Inspección de Trabajo cuando no haya contrataciones, al Juzgado de lo Social cuando no se pague lo que corresponde y a la Guardia Civil cuando detectemos que se están produciendo delitos de trata de personas o explotación laboral”.

El secretario general ha hecho referencia por último a las condiciones de habitabilidad, explicando que “aunque el convenio colectivo no lo recoge de una manera clara, sí lo hace la Ordenanza general de Seguridad e higiene en el trabajo, que está por encima del convenio colectivo. Y en esta ordenanza se obliga a las empresas o personas empleadoras a dotar de vivienda a aquellos trabajadores y trabajadoras que no puedan regresar ese día a sus hogares por las largas distancias o porque no dispongan de alojamiento.