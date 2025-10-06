La Catedral de Albacete "lucirá" mejor que nunca

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, el obispo de la Diócesis de Albacete, Ángel Román, y el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, han firmado a un convenio de colaboración para dotar a nuestra Catedral de una nueva iluminación ornamental exterior que proporcionará una mejor visibilidad y realzará su belleza a través de una “luz potente, sostenible y renovada”.

Fruto de este convenio, el alcalde ha explicado que se renovará el aspecto lumínico exterior del templo con tecnología LED de última generación, lo que permitirá reducir el gasto energético del edificio y sus emisiones de CO2

Manuel Serrano ha agradecido a la Fundación Iberdrola España su aportación de 150.000 euros para que este proyecto sea una realidad, destacando su sensibilidad y apoyo para que esta actuación vea la luz, explicando que ha asumido la redacción del proyecto técnico y la dirección facultativa, así como la adquisición e instalación de las nuevas luminarias de tecnología LED, mientras que el Ayuntamiento se encargará del mantenimiento de la instalación y del consumo de electricidad de la misma.

En opinión del alcalde, “esta nueva iluminación realzará todavía más si cabe la belleza de esta joya de nuestro patrimonio histórico-artístico, preservará su espiritualidad y reforzará su papel como seña de identidad de Albacete y como hito urbano digno de ser visitado por dentro y admirado por fuera”, y ha recordado que el Ayuntamiento ya ha instalado iluminación ornamental y de bajo consumo en edificios singulares como la Casa Consistorial, el Museo Municipal, el Museo de la Cuchillería, el Recinto Ferial o la Plaza de Toros, sumándose ahora la Catedral a ese ramillete de luminarias que brillan en las noches de Albacete.

El alcalde ha señalado que con esta nueva iluminación la Catedral va a ser un faro donde se orientarán todas las miradas, para admiración de creyentes y también de no creyentes, porque “el arte y la belleza alcanzan a todas las personas”, al tiempo que mejorará sensiblemente el entorno del futuro Centro de Interpretación de la Patrona, un Museo que pronto abrirá sus puertas gracias a la iniciativa de la Real Asociación Virgen de Los Llanos, coincidiendo con el 150 aniversario de su creación.

Además, el alcalde ha informado del trabajo intenso que el Ayuntamiento está llevando a cabo con Iberdrola en el futuro desarrollo urbanístico de la ciudad y que se plasmará en un convenio próximamente para poder dar soluciones de vivienda, sobre todo a los más jóvenes.

Por su parte, el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, “la Catedral de Albacete es uno de los grandes símbolos del patrimonio de Castilla- La Mancha y de España”, y ha asegurado que “con esta intervención buscamos poner en valor la riqueza artística y arquitectónica de la Catedral de Albacete a través de una iluminación sostenible, eficiente y respetuosa con su actividad litúrgica, así como con su entorno”, afirmando que “esta actuación refleja el compromiso de la Fundación con la cultura, el arte y la conservación del legado común”.

El obispo de la Diócesis de Albacete, Ángel Román, ha destacado que “es una alegría la firma de este acuerdo de iluminación exterior de la Catedral, ya que no solo va a realzar la grandeza de este emblemático edificio, sino que su luz servirá de llamada a la oración”.