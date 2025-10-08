El cartel de la Feria de Albacete 2026 será elegido por votación popular

El cartel de la Feria de 2026 será elegido por primera vez por votación popular, según las bases que va a aprobar la Comisión de Cultura en su próxima reunión.

El concejal de Feria, Francisco Navarro, ha informado de esta importante novedad “que pretende dar más participación a los ciudadanos, para que la Feria sea todavía más popular y participativa, y el cartel que la representa cuente con el mayor consenso y con el aval de los albaceteños”.

Esta fórmula ya se puso en marcha para el cartel del pasado Carnaval “con un gran éxito y una enorme aceptación, puesto que más de 1.800 personas ejercieron su voto y eligieron el cartel de entre los preseleccionados por un jurado”.

Ese mismo procedimiento se empleará para el cartel de la Feria del próximo año: un jurado procederá a la selección de un mínimo de tres y un máximo de cinco carteles, y a continuación, se abrirá un periodo de participación ciudadana, con una duración mínima de tres días, durante el cual se podrá votar de forma individual a través de los medios habilitados al efecto. El cartel que obtenga más respaldo será declarado ganador del primer premio, y así sucesivamente hasta completar un máximo de cinco premios.

Para promover la participación en la consulta ciudadana, se sortearán regalos aún por determinar entre todos los participantes, como ya se hizo para el Carnaval, cuando se rifaron abonos para el Festival Antorchas.

La convocatoria del Cartel de Feria, que se publicará próximamente, estará abierta a todos los autores y autoras nacionales y extranjeros, así como a profesionales de entes empresarial del sector, o una unión temporal de empresas. Cada autor podrá presentar como máximo una obra de técnica libre, haciéndose responsable de que no existen derechos de terceros y renunciando a derechos de imagen. El formato del cartel será vertical y de tamaño 70 cm x 100 cm, con una adaptación a formato horizontal.

El concejal ha recordado que “los trabajos presentados deberán reflejar los valores de la Feria de Albacete, como la participación, la fiesta, la tradición y la proyección exterior de la ciudad”.

El jurado que preseleccionará los carteles para la votación popular estará formado por representantes de la Asociación de Diseñadores Profesionales de Albacete, la Escuela de Arte de Albacete, la FAVA, la Asociación de Fotografía, y la Asociación de Prensa de Albacete. También habrá técnicos municipales, del Servicio de Cultura y Festejos y de la Universidad Popular, y tres artistas de reconocido prestigio del ámbito del diseño y de las artes plásticas.

Se concederá un máximo de cinco premios, dotados con 4.000 euros el primero, y los siguientes con 600, 400, 300 y 200 euros sucesivamente. Como cada año, además, el jurado también seleccionará los carteles que formarán parte de una exposición junto con el cartel premiado, en el Museo Municipal.

En definitiva, según Francisco Navarro, “el cartel de la Feria debe ser una imagen representativa de la ciudad y de sus fiestas mayores, una imagen que además usaremos para la promoción de la Feria en eventos como la Feria Internacional de Turismo Fitur, Estoy seguro de que este nuevo procedimiento de selección contribuirá a que todos nos sintamos aún más identificados con las fiestas en honor a la Virgen de Los Llanos, que son mejor escaparate de la ciudad y su mejor tarjeta de presentación”.