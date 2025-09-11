La capital refuerza la limpieza viaria durante estos días

La concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rosa González de la Aleja, ha asegurado que la ciudad de Albacete mostrará un año más su mejor cara y será sostenible y respetuosa con el Medio Ambiente durante la Feria gracias a las cerca de 500 personas que trabajarán en el servicio especial de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos, así como en el de conservación de zonas verdes y jardines.

Conscientes de la importancia que tiene la imagen que nuestra ciudad proyecta durante la Feria al mundo entero, la concejala ha explicado que los 220 trabajadores del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos se reforzará con 126 trabajadores y la de conservación de zonas verdes, que cuenta con 141 trabajadores, se incrementará en 11 personas, hasta rozar el medio centenar.

La limpieza será una vez más una de las señas de identidad de nuestra Feria

Un operativo que funciona antes, durante y después de la Feria se prestarán un total de 1.377 jornadas extraordinarias para la limpieza y recogida de residuos de feria, con un total de 126 trabajadores.

La prestación del servicio los días previos a la Feria (3,4,5 y 6 de septiembre) con personal contratado para los trabajos de limpieza manual y barrido mecanizado con barredora de aspiración, contará con 24 personas trabajadoras de nueva contratación.

La limpieza y recogida de residuos durante la Cabalgata de apertura de Feria con personal del servicio ordinario y personal contratado, contó con un total de 14 personas trabajadoras, mientras que la limpieza y recogida de residuos durante la batalla de flores (con personal del servicio ordinario y personal contratado para la Feria, contó con 30 personas trabajadoras.

Durante la Feria, dada la magnitud del servicio a prestar, es necesaria la contratación de personal a tal efecto para las labores más sencillas, mientras que las más serán realizadas por el personal regular de la contrata para prestar un servicio de la mayor calidad posible.

El trabajo que se llevará a cabo durante la Feria, según ha apuntado la concejala, se divide en tres espacios, como son el Recinto Ferial y los Ejidos, el Paseo de la Feria y las zonas aledañas, realizándose la limpieza en profundidad con medios mecánicos a partir de las 6:00 horas y hasta las 10:00 horas, una vez que a partir de las 11:00 horas comienza a existir una mayor afluencia de visitantes. Asimismo, se realizarán baldeos en las calles adyacentes al Paseo y Ejidos de la Feria.

Una vez finalizada la Feria, los días 18, 19, 20, 21 y 22 de septiembre, González de la Aleja ha apuntado que el servicio se prestará con personal contratado para los trabajos de limpieza manual, barrido mecanizado con barredora de aspiración, baldeo y recogida de residuos, contando con 18 personas de nueva contratación.

En cuanto a los medios con los que se contará, destacan 3 vehículos recolector de carga trasera; un vehículo lavacontenedores carga trasera; 6 furgones hidrolimpiador; 8 cisternas de baldeo; 4 barredoras mecánicas de calzada; 11 barredoras mecánicas de aceras; 200 contenedores de carga trasera; 300 papeleras; una baldeadora mecánica y una fregadora mecánica.

Recogida selectiva de residuos ‘puerta a puerta’ para una Feria sostenible

La concejala ha puesto en valor la importancia que tiene el servicio de recogida de residuos ‘puerta a puerta’ de envases ligeros y vidrio que lleva a cabo en los establecimientos hosteleros “para que también seamos una Feria sostenible que cumple con los objetivos medioambientales”.

Durante los días de Feria existirán 5 equipos que recogerán los residuos de 6:00 a 12:00 horas; de 17:00 a 23:00 horas; y de 20:00 a 02:00 horas para garantizar la trazabilidad de los mismos.

Aseos portátiles en los Ejidos y alrededores de la Feria

La concejala ha señalado que se dispondrá la misma dotación de aseos que el año pasado y en las mismas ubicaciones, con un total de 69 cabinas de mujeres, 12 de hombres, 188 uritos, 8 lavabos y 11 aseos para discapacitados junto a los cerramientos, contando con 10 personas para la limpieza continuada en servicio permanente de limpieza.

Dispositivo especial de limpieza y conservación de zonas verdes en Feria

El concejal de Proximidad, Carlos Calero ha señalado que también se está haciendo un importante esfuerzo para garantizar la limpieza y mantenimiento de los parques y plazas, donde se llevan a cabo diversas actividades programadas por el Ayuntamiento durante la Feria, para que permanezcan en perfectas condiciones, con la contratación extraordinaria de 11 personas.

Durante la Feria, en los días laborales se han contratado cuatro trabajadores en turno de mañana y otros tantos en el turno de tarde, completando el servicio con personal voluntario que recibirá pago con horas extraordinarias. El sábado 13, se contará con el doble de personal del servicio ordinario para los sábados y este mismo día en los turnos de tarde y noche la distribución será la misma que los días laborables con la contratación de cuatro personas trabajadoras. En domingo y festivos (7, 8 y 14) se refuerza el turno de noche en Jardinillos, Abelardo, Fiesta del Árbol y zona centro con una persona más.

El Servicio de limpieza de los aseos de los parques también se refuerza, tal y como ha señalado Carlos Calero. Los días laborables contaremos con tres personas de la plantilla habitual en turno de mañana, dos en turno de tarde de nueva contratación y dos en turno de noche una de ellas será de nueva contratación. El sábado día 13 dos personas por la mañana, dos en turno de tarde de nueva contratación y dos en turno de noche, y los domingos y festivos se contará con dos personas también en cada turno con nuevas contrataciones.

Con esta programación prevista, el concejal ha explicado que se realizará la limpieza de los aseos más concurridos de la ciudad durante estos días, como son los Jardinillos, Fiesta del árbol y Abelardo Sánchez, sin olvidar que también se prevén brigadas de oficios varios para la reparación de desperfectos que deban subsanares de forma inmediata.

Durante los días previos a la Feria, Calero ha recordado que se están realizando los trabajos de adecuación de bancos, pintura perimetral, limpieza y tratamiento de fuentes ornamentales y plantación de césped y flor de temporada (8000 unidades) y otros trabajos en Jardinillos, Fiesta del Árbol, Recinto Ferial y los Ejidos.

Feria Infantil del Medio Ambiente 2025

La concejala Rosa González de la Aleja ha señalado que la Feria Infantil del Medio Ambiente regresará un año más a los Ejidos de la Feria para concienciar y sensibilizar a los más pequeños con actividades dirigidas por los monitores del Plan de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Albacete que tendrán lugar de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas, con un espacio para los madres y madres.

La Feria Infantil del Medio Ambiente constará de diez jornadas: cuatro dedicadas al bloque temático de ‘Residuos’, una de ellas exclusivamente sobre el contenedor marrón de materia orgánica; dos sobre la campaña del Día Mundial de Medio Ambiente 2025, cuya temática gira en torno a la lucha contra la contaminación por plásticos; y las cuatro restantes dedicadas a dar a conocer la importancia de la biodiversidad, tanto en ecosistemas como en la ciudad de Albacete.

Rosa González de la Aleja y Carlos Calero han coincidido a la hora de dar las gracias a todos los trabajadores de las contratas de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos, así de conservación de zonas verdes, por el trabajo comprometido que realizan durante todo el año y, de manera especial durante la Feria, para que proyectemos nuestra mejor imagen. Además, los concejales han hecho un llamamiento al civismo de los ciudadanos y visitantes para cuidar entre todos la ciudad, recordando la campaña de concienciación que el Ayuntamiento ha puesto en marcha para solicitar la colaboración ciudadana con el fin de mantener limpia la Feria.