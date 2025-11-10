La capital mejorará la limpieza viaria en cuatro pedanías

La concejala de Medio Ambiente, Rosa González de la Aleja, ha informado de la aprobación en Junta de Gobierno Local del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos domésticos en los barrios rurales de Abuzaderas, Casas de las Monjas, Campillo de las Doblas y Cerrolobo.

El presupuesto anual para la prestación del servicio es de 89.466,63 euros anuales, y el contrato tendrá una duración de cinco años, “para garantizar el mejor servicio en todas las pedanías, dadas las características especiales de estos núcleos, y la mejor calidad de vida para sus habitantes”.

Además de la limpieza de las vías y espacios públicos de estas pedanías, el contrato incluirá el baldeo de calzadas y aceras al menos una vez por semana, la recogida de voluminosos y residuos domésticos, la limpieza de accesos a las pedanías en el caso de fenómenos meteorológicos adversos como nevadas, y la eliminación de la vegetación en las lindes y cunetas de las vías de salida de las pedanías.

La empresa adjudicataria, que deberá subrogar al personal que presta el servicio, también asumirá la limpieza de solares y terrenos de titularidad municipal, el vaciado y reposición de las papeleras y contenedores de residuos domésticos, la limpieza con motivo de eventos o mercadillos, la limpieza y recogida de residuos de alcorques, y la recogida e incineración de animales muertos en las vías y espacios públicos.

La empresa deberá además reforzar los servicios de limpieza viaria durante los periodos de fiestas, y en los días anteriores y posteriores hará limpiezas extraordinarias de los lugares de celebración y en general de las vías públicas. También reforzará los servicios de limpieza tras los episodios de lluvias que ensucien de calles y espacios públicos con barros o tierras arrastradas. Se aplicará sal en aceras, calzadas y pasos de peatones con carácter preventivo cuando sea preciso por bajas temperaturas.

Queda excluida del contrato la recogida selectiva de envases ligeros, aceite usado de cocina y ropa y calzado, aunque los licitadores podrán incluirlas como mejora. La recogida de envases de vidrio no está incluida porque tiene sistemas de recogida específicos.

La concejala de Medio Ambiente ha asegurado que “contemplamos así todas las necesidades de limpieza viaria y atención en estos núcleos rurales, cuyo servicio no puede verse afectado por su pequeño tamaño o por la distancia que les separa de la ciudad”.