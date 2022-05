Cabañero: "La provincia de Albacete tiene un gran problema de despoblación”

“La provincia de albacete tiene un gran problema de despoblación” y así ha comenzado el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, durante una comparecencia de prensa, al ser preguntado por la despoblación en la provincia.

Son tiempos difíciles para el mundo rural y eso se nota nuestra provincia. “Cuando se habla de un ranking de despoblamiento se habla de provincias porque se mide lo que pierde la provincia” y es algo que sitúa a Albacete por debajo de las cifras reales ya que “estamos viviendo un proceso de concentración. De los pueblos se vienen a la capital o a otros grandes núcleos como Hellín, Villarrobledo o Almansa”.

Es por eso que en términos absolutos, Albacete no registra altas cifras de despoblación como ocurre en otras provincias de España

“Me gustan las medidas que se enmarcan dentro de la Ley de Despoblación de CLM. No es una varita mágica, pero ayudará” ha señalado Cabañero.

Además, ha añadido que “no se pueden legislar igual realidades diferentes. El urbanismo no puede ser igual en la ciudad que en Yeste. No se pueden poner las mismas trabas urbanísticas a quien quiere instalarse en suelo industrial en Albacete o quien quiere ampliar una explotación agroalimentaria en la provincia”.

“Por eso creo que tenemos que prestigiar la vida en el mundo rural, hablar de su calidad de vida. Somos la España de las oportunidades. Solo falta que las leyes nos permitan que esas potencialidades que tenemos se conviertan en oportunidades”