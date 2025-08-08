El Bonillo inaugura su Monumento a la Semana Santa

El Ayuntamiento de El Bonillo cuenta ya con la emotiva inauguración del Monumento a la Semana Santa, una imponente obra en bronce creada por el escultor Manuel Contreras y finalizada en los prestigiosos talleres de Bronces Riópar. La escultura, que ya forma parte del patrimonio artístico y cultural de la localidad, simboliza el profundo sentimiento que El Bonillo profesa hacia su Semana Santa, declarada de Interés Turístico Regional desde 2011.

El acto conducido recientemente por la concejala de Cultura, Pilar Sierra, ha contado con las intervenciones del propio escultor, la presidenta de la Junta de Cofradías María Hernández, el alcalde Juan Gil y el párroco Juan Molina, quien además ha procedido a la bendición de la obra.

En su intervención, Juan Gil ha anunciado el compromiso firme del Ayuntamiento con la creación del Museo de la Semana Santa de El Bonillo, un proyecto largamente demandado por la la Junta de Cofradías y por toda la ciudadanía. “Con este museo avanzaremos un paso más en la puesta en valor de nuestra Semana Santa, impulsando la actividad cultural, el turismo y el orgullo de pertenencia a nuestro pueblo”, ha señalado el alcalde, subrayando la importancia de seguir fortaleciendo las señas de identidad del municipio.

La inauguración ha reunido a los presidentes de todas las cofradías locales, a los miembros de la Junta de Cofradías y a representantes de diversas asociaciones de El Bonillo, reflejando la unidad y el compromiso del tejido social con esta tradición centenaria. La música ha estado presente gracias a la actuación del grupo de metales de la Banda Municipal de Música, que ha amenizado el acto y ha contribuido a crear un ambiente solemne y festivo.

La jornada ha concluido con el concierto del grupo Banda de Ases, que ha puesto el broche musical a una noche cargada de emoción y orgullo para el municipio.

El programa festivo continúa este sábado, con la presentación de los Manchegos y Manchegas de Honor, uno de los actos más relevantes y tradicionales de El Bonillo, seguido por la actuación del grupo musical Estudio 80. El domingo, la programación se cerrará con el espectáculo de circo, luz y música “En la luna, Artyko”, ofreciendo a vecinos y visitantes un fin de semana lleno de cultura, música y tradición.

Este intenso fin de semana cultural y festivo servirá además como preludio de la Feria de El Bonillo, que, como marca la tradición, dará comienzo el próximo 10 de agosto, llenando las calles de alegría, actividades y encuentros que cada año congregan a vecinos y visitantes.