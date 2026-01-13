La Banda Sinfónica Provincial, la espera de su primera gira tras su estreno oficial

La noche del 10 de enero de 2026 quedará en la historia cultural de Albacete como el nacimiento oficial de su nueva Banda Sinfónica Provincial, que debutó con una puesta de largo de enorme calidad. En un Teatro Circo completamente abarrotado, cerca de 200 artistas —entre músicos, solistas y coros— dieron vida a una interpretación impactante de ‘Carmina Burana’, bajo la dirección del maestro Cristóbal Soler.

Este estreno marca, además, el primer paso de una iniciativa impulsada por la Diputación de Albacete, a través de su Servicio de Cultura, en colaboración con la Federación de Bandas de Música de Castilla-La Mancha, concebida como un programa de promoción del talento local y de fortalecimiento del tejido musical de toda la provincia.

El presidente de la Diputación, Santi Cabañero, destacó antes del inicio del concierto la trascendencia de esta puesta en marcha. “Hoy arranca un proyecto del que nos sentimos profundamente orgullosos —afirmó— porque nace como homenaje a las bandas de música de nuestros pueblos, verdaderas bandas sonoras de la vida cotidiana de Albacete” y definió la experiencia como “un lujo”, al reunir “a una de las mejores batutas del panorama internacional, Cristóbal Soler”, una formación compuesta por 76 músicos procedentes de agrupaciones de toda la provincia, el Coro Universitario Sant Yago de Valencia y un coro infantil formado por alumnos del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de la Diputación y del Conservatorio Tomás de Torrejón y Velasco de la Junta de Comunidades.

Más allá del componente artístico, Cabañero definió el proyecto como un reconocimiento estructural al patrimonio cultural provincial, dado que, resaltó, nuestras bandas son "la mejor escuela de convivencia, un encuentro intergeneracional al que desde la Diputación queríamos rendirle homenaje”.

El presidente cerró con un agradecimiento "a todos y cada uno de los más de 200 componentes que hoy estarán en el escenario del Teatro Circo, a la Federación de Bandas de Castilla-La Mancha y su delegación de Albacete, y al gran maestro Cristóbal Soler, que hoy nos ofrece una masterclass no sólo para el público, sino para los músicos". "Larga vida a la cultura y larga vida a la música”, concluyó Cabañero.

Un proyecto histórico

Por su parte, el presidente de la Federación Castellano-Manchega de Sociedades de Música, Jorge Román Bustamante, calificó el acontecimiento como “un día histórico para las bandas de Albacete”. Según explicó, la creación de la Banda Sinfónica Provincial “pone en valor el talento y la profesionalidad de los músicos amateur que integran las formaciones locales de toda la provincia”.

El maestro Cristóbal Soler, director artístico de la producción, destacó la dimensión de la iniciativa, tanto por su valor simbólico como por su calidad técnica. “Me siento muy feliz y emocionado —aseguró—, porque estamos ante un proyecto que pone en valor el talento joven de la provincia y que tiene una enorme proyección”.

Soler detalló que la formación de la banda ha sido fruto de una rigurosa selección musical: “Se ha trabajado con cerca de 150 músicos para conformar esta primera generación, que será la base de un proyecto con continuidad y que representará la excelencia y el talento de Albacete”.

El estreno de Carmina Burana no será un evento aislado. La producción iniciará una gira provincial a lo largo de 2026, acercando la música sinfónica a distintos municipios. De este modo, la Diputación reafirma su compromiso con una cultura descentralizada, abierta y de primer nivel, con la intención de proyectar esta producción a otros territorios de España.