La Banda Municipal de Música de La Roda busca una nueva dirección musical

La Banda Municipal de Música de La Roda – Unión Musical Rodense ha iniciado una nueva etapa tras la reciente renovación de su Junta Directiva, encabezada por su nueva presidenta, Marta Leal, y la apertura de la convocatoria para seleccionar a la persona que asumirá la dirección musical de la formación.

Este proceso se enmarca en un momento especialmente significativo para la banda, marcado por el cierre de una etapa histórica y el inicio de un nuevo proyecto artístico. La Junta Directiva ha querido expresar públicamente su agradecimiento y reconocimiento a Lorenzo Carrilero, quien durante más de 45 años ha formado parte de la banda como músico y que ha estado al frente de la dirección musical durante casi 25 años. El pasado mes de diciembre, Carrilero decidió dar paso a una nueva dirección musical, dejando un legado profundamente ligado a la historia y al crecimiento de la agrupación.

La convocatoria ahora abierta tiene como objetivo cubrir la vacante de dirección musical y está dirigida a profesionales con titulación superior en música, valorándose especialmente la formación específica y la experiencia en dirección de banda u orquesta. La persona seleccionada será la encargada de liderar el proyecto artístico y musical de la banda en esta nueva etapa.

El proceso de selección se desarrollará en tres fases: una primera fase de valoración de currículums vitae, una segunda fase de entrevistas y una fase final consistente en una prueba práctica de dirección con la banda. La elección final corresponderá a la Junta Directiva, teniendo en cuenta la opinión y votación de los músicos.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto del 13 al 23 de enero de 2026, ambos inclusive, y las candidaturas deberán enviarse al correo electrónico contacto@bmmlaroda.es, junto con la documentación indicada en las bases.

La Unión Musical Rodense mantiene a lo largo del año una intensa actividad cultural y musical, con ensayos semanales, participación en actos tradicionales y una programación estable de conciertos, consolidándose como uno de los principales referentes musicales del municipio.

Desde la nueva Junta Directiva se ha querido subrayar el carácter ilusionante de esta nueva etapa. En palabras de su presidenta, Marta Leal, «afrontamos este proceso con enorme respeto por el trabajo realizado durante tantos años y con ilusión por seguir construyendo futuro. Agradecemos profundamente la dedicación de Lorenzo Carrilero y animamos a los profesionales de la dirección musical a formar parte de este proyecto colectivo, artístico y humano».

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse a través de los canales oficiales de la Unión Musical Rodense.