El Ayuntamiento instala 29 nuevos bancos públicos

Los bancos están en zonas muy transitadas o cercanas a paradas de autobús, centros escolares y áreas residenciales

Onda Cero Albacete

Albacete

El Ayuntamiento instala 29 nuevos bancos públicos
El Ayuntamiento instala 29 nuevos bancos públicos | Ayuntamiento de Albacete

El concejal de Proximidad, Carlos Calero, ha informado de la instalación de un total de 29 nuevos bancos públicos en diferentes espacios y barrios de la ciudad.

El Ayuntamiento, según el concejal, “responde así a distintas peticiones vecinales que fueron planteadas directamente por los ciudadanos durante las reuniones del programa participativo ‘El Ayuntamiento en tu barrio’, y también a través de las asociaciones vecinales y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete”.

Buena parte de este nuevo mobiliario urbano ya ha sido instalado, y el resto de bancos se colocará antes del 15 de agosto. El objetivo de esta actuación es “facilitar y mejorar el descanso y la accesibilidad en espacios públicos, especialmente en zonas muy transitadas o cercanas a paradas de autobús, centros escolares y áreas residenciales”.

Entre las ubicaciones previstas, que se reparten por diferentes barrios de la ciudad, se encuentran varios tramos de la Avenida de La Mancha, la Plaza de Don Quijote, la Avenida de España o la calle Pedro Coca, entre otras vías.

Calero ha asegurado que “desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando para hacer de Albacete una ciudad más amable y accesible para todos, siempre de la mano de los ciudadanos y del movimiento asociativo vecinal”.

