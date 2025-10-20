El Ayuntamiento financiará parte de la seguridad privada de Romica y Ajusa con 75.000 euros

El Ayuntamiento de Albacete va a aprobar en la Comisión Informativa de Empleo, Promoción Económica y Marca Albacete una línea de ayudas para entidades urbanísticas de los parques empresariales del municipio, para mejorar los servicios a las empresas de estas zonas industriales. Se subvencionarán los costes de contratación y mantenimiento del servicio de seguridad privada durante el ejercicio 2025, con ayudas por un importe global de 75.000 euros, lo que supone un incremento de 10.000 euros en relación con la cantidad subvencionada el ejercicio pasado. Podrán ser beneficiarias las entidades urbanísticas colaboradoras que asumen el deber de conservación de las obras de urbanización en los parques empresariales Ajusa y Romica, conforme a los estatutos aprobados por el Ayuntamiento.

La concejala de Promoción Económica, Lucrecia Rodríguez de Vera, señaló que esta subvención avanza en la política del Ayuntamiento de “promover el desarrollo empresarial de la ciudad y de todo el municipio, mediante acciones de apoyo tanto a las asociaciones representativas de las empresas de las áreas industriales, como a las entidades urbanísticas colaboradoras de los respectivos parques empresariales”.

El objetivo es redundar en la mejora de los servicios como medio de promoción y atractivo de los polígonos

El objetivo es redundar en la mejora de los servicios en esas áreas, como medio de promoción y atractivo de los polígono “para fomentar el mantenimiento o establecimiento de nuevas empresas, contribuyendo a la modernización y competitividad del sector empresarial local”. Las solicitantes deberán aportar una memoria descriptiva de la actividad, que incluya el período cubierto por la subvención solicitada, la duración y evolución del coste de los contratos para la prestación de servicios, y las fuentes de financiación. Las subvenciones se otorgarán según los metros lineales de viales sujetos a labores de vigilancia. A la solicitud con mayor valoración se le asignará el 70 por 100 de la cuantía presupuestaria disponible, y a la segunda el 30 por 100 restante. Las subvenciones no podrán superar el 80 por 100 del coste de la actividad subvencionada, y se consideran gastos subvencionables tanto el importe del contrato de seguridad y vigilancia como en su caso los gastos de formalización del contrato. El 50 por 100 de la ayuda concedida se abonará en concepto de anticipo, y el resto cuando se justifique la totalidad de los gastos realizados