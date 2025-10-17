El Ayuntamiento destina 60.000 euros para atraer el turismo de Congresos

El Ayuntamiento ha aprobado la concesión de ayudas para turismo de congresos, resolviendo así una convocatoria pública para otorgar subvenciones por un importe de 60.000 euros, una cantidad que el pasado año triplicó su importe en relación con las convocatorias anteriores. Según informó la concejala de Turismo y Marca Albacete, Rosa González de la Aleja esta línea de subvenciones "pretende fomentar la organización de congresos, jornadas, seminarios y otras actividades de promoción de la ciudad en el marco del denominado turismo MICE. El turismo de congresos es una gran oportunidad para la ciudad, por lo que estamos empeñados en situarnos en un lugar privilegiado del mapa a nivel regional, nacional e internacional”. El objetivo de las ayudas es “incentivar a las entidades organizadoras y promotoras de congresos, tanto de Albacete como de otros lugares, para que elijan nuestra ciudad y nuestros recursos para este tipo de eventos”, remarcó.

Promover el intercambio de saberes científicos

Según la convocatoria, se subvenciona la organización de congresos, convenciones, simposios, jornadas, seminarios y eventos similares durante el año 2025. Las reuniones deben promover el intercambio y la difusión de saberes científicos, profesionales o empresariales en cualquier área del conocimiento, y los organizadores pueden ser entidades de derecho público o privado, asociaciones, colegios profesionales, sociedades científicas u otras entidades legalmente constituidas sin ánimo de lucro. Una vez estudiados los proyectos solicitantes de subvención, el Ayuntamiento va a apoyar económicamente un total de 17 encuentros profesionales, de entre los que destacan los nueve organizados por la Fundación para el Desarrollo y la Investigación Biosanitaria Tecnológica y Cultural: Congreso de Ecografía Básica de Urgencias (3.274,50 de subvención), VIII Congreso de Neurosonología (3.441 euros), Congreso Soporte Respiratorio No Invasivo (4551 euros), Congreso ACTUALFARMA (3.996 euros), Evento ECMO (3.265 euros), Jornadas Formativas en Reumatología (2.375 euros), Jornadas Formativas en Dermatología (2.075 euros), Jornadas STENT (2.275,50 euros) y Radiocete (3.996 euros).

También recibirá ayudas para varios eventos el Colegio Oficial de Economistas de Albacete: Conferencia sobre el sistema de financiación autonómica (1.533,42 euros), Estrategias Inteligentes de Ciberseguridad e IA (1.660,74 euros), Los profesionales ante el nuevo escenario de la justicia (2.763 euros), y En busca del éxito en un mundo por descubrir (2.664 euros). También se han concedido subvenciones a la Asociación Regional de Zonas Industriales Zincaman (4.273,50 euros para la Convención Innovación Áreas Industriales Energía y Agua), la Asociación Foro Judicial Independiente (3.718,50 euros para su congreso anual), la Universidad de Castilla La Mancha (1.652,50 euros para el Congreso de Perspectiva de Género y Didáctica de la Lengua y la Literatura), y Vino de Calidad de Castilla-La Mancha (2.750 euros para la V convención Nacional Salón de Vinos de Calidad).