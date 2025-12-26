El Ayuntamiento concede ayudas para el servicio de seguridad privada en Romica y Ajusa

El Ayuntamiento ha aprobado las ayudas correspondientes a la convocatoria para entidades urbanísticas de conservación, que este año suponen un total de 75.000 euros en subvenciones, para apoyar en los costes de contratación y mantenimiento del servicio de seguridad privada.

Según ha informado la concejala de Promoción Económica, Lucrecia Rodríguez de Vera, las beneficiarias de estas ayudas aprobadas por la Comisión Informativa de Empleo son la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono de Romica, que recibirá 52.500 euros, y la Entidad Urbanística de Conservación del Parque Empresarial Ajusa, a la que corresponden 22.500 euros. Las subvenciones se han otorgado según los metros lineales de viales sujetos a labores de vigilancia.

La edil ha asegurado que “esta subvención se integra en la política del Ayuntamiento de promover el desarrollo empresarial de la ciudad y de todo el municipio, para lo cual no sólo apoyamos a las empresas y sus asociaciones en áreas industriales, sino también a las entidades urbanísticas colaboradoras de los respectivos parques empresariales”.

La mejora de los servicios en esas áreas, como es el caso de la seguridad privada, “es un medio de promoción y atractivo de los polígonos para fomentar el mantenimiento de sus empresas y el establecimiento de otras nuevas, contribuyendo así a la modernización y competitividad de nuestro sector empresarial”.

La concejala ha recordado que “el Ayuntamiento mantiene una línea de colaboración y apoyo con todos los polígonos industriales del municipio, por supuesto con el más grande y activo, el Parque Empresarial Campollano, pero también con los polígonos de Romica y Ajusa”.