El Ayuntamiento de Albacete mejora la accesibilidad de la calle La Coruña

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha puesto en valor la importancia del Plan de Acerado que el Equipo de Gobierno está llevando a cabo para mejorar el estado actual de más de 900 calles de nuestra ciudad.

Un Plan de Acerado que, tal y como ha recordado Manuel Serrano, está diseñado de la mano de la Fava y enmarcado dentro del contrato de reposición de vías públicas que este año ha duplicado su presupuesto anual, pasando de 2,5 a 5 millones de euros, para poder mejorar la accesibilidad de un mayor número de calles de Albacete.

Según ha explicado el alcalde, dentro de este Plan de Acerado se encuentran las obras de renovación de 600 metros cuadrados de la calle La Coruña, ubicada en el barrio del Pilar, que tras dos meses de trabajo ya han finalizado.

Unas obras consistentes en la renovación de su pavimento para convertirla en semipeatonal con el objetivo de dar al peatón un mayor protagonismo y favorecer la movilidad a pie, tal y como ha señalado Manuel Serrano.

El alcalde ha asegurado que seguirá trabajando de la mano de los vecinos y vecinas, con la misma intensidad y responsabilidad, para avanzar en la mejora del estado actual de las calles de Albacete y crear espacios públicos más accesibles, transitables e inclusivos para todos los ciudadanos