La Avenida Arquitecto Julio Carrilero sufrirá una reforma integral

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, junto al concejal de Urbanismo, Julián Garijo, han informado del importante proyecto de remodelación integral que el Ayuntamiento va a llevar a cabo en 500 metros de una de las arterias fundamentales de nuestra ciudad como es la Avenida Arquitecto Julio Carrilero, desde la Avenida Ramón Menéndez Pidal al Recinto Ferial hasta enlazar con la calle Hermanos Jiménez, así como en 100 metros de las calles Pozo y Diego de Alarcón donde se realizarán actuaciones complementarias, asegurando que “es una remodelación profunda que será mucho más que un lavado de cara”.

Un proyecto que, tal y como ha asegurado el alcalde, va a cambiar no solo el aspecto de “una de las calles más largas y anchas de Albacete”, sino que también va a mejorar la accesibilidad, movilidad, el tráfico, las zonas verdes, el descanso, la seguridad, viabilidad, iluminación y toda la experiencia ciudadana, y por este motivo ha querido que la Fava y las asociaciones de vecinos de los barrios Feria y El Pilar fueran los primeros en conocerlo y dar su opinión durante la reunión que mantuvo con ellos el pasado viernes, recordando que “esta propuesta nace de una demanda vecinal y es fruto de la participación ciudadana”.

Según ha explicado Manuel Serrano, se trata de una actuación integral de una vía muy transitada por vehículos y peatones, una calle con mucha vida que discurre entre los barrios Feria y El Pilar, que además conecta el barrio Industria y la entrada de la Carretera de Madrid con Fátima y el acceso al centro de la ciudad, y que estaba necesitada de un proyecto de este tipo, como el que se ha realizado recientemente en Hermanos Jiménez, el que se está terminando en Hermanos Falcó, los que se han llevado a cabo en la Avenida de los Toreros, la carretera de Barrax, en la calle Doctor García Reyes o las que se acometerán en la calle Baños, la carretera de Valencia o la prolongación de la Avenida de España, asegurando que mejorará “la movilidad, accesibilidad y dotará de carril bici a los vecinos de los barrios del Pilar, Feria y de Industria”.

El alcalde ha señalado que se realizará una remodelación integral de la calle y de su renaturalización, en la que además de mantener el arbolado existente, se incluirá otro adicional y se crearán zonas ajardinadas a lo largo de toda la calle. Además, se renovarán todas las redes existentes (semafórica y alumbrado público) y se realizará una nueva pavimentación completa de la vía, tanto de las aceras, sustituyendo el terrazo actual por adoquín, como de la calzada, ejecutando un nuevo asfaltado.

Manuel Serrano ha puesto en valor que, tras la actuación, el balance de plazas de aparcamiento será de +2, compensando las pérdidas en las “orejas” de las esquinas o similares por motivos de seguridad con la incorporación de nuevas plazas en calles aledañas. Concretamente en calles Manuel de Falla, Murillo y Granada.

El alcalde ha señalado que, una vez terminado el proyecto, se va a iniciar el proceso de licitación, el cual suele durar una media de cinco o cinco meses y medio antes de su adjudicación. A partir de ahí, el plazo de ejecución para las mismas será 10 meses desde que concluyan los trabajos de Aguas de Albacete y tendrán un coste de licitación de 3.070.000 euros. Además, las obras de Aguas de Albacete tendrán un coste de 1.100.000 euros, con una duración también de 10 meses, intentando simultanear ambas actuaciones lo máximo posible, por lo que en total se van a invertir cerca de 4,2 millones de euros. “Una obra larga que agradecerá todo el entorno y los vecinos de Albacete”, tal y como ha asegurado.

Manuel Serrano ha asegurado que la actuación en vías urbanas para mejorar la accesibilidad y el tráfico de personas y vehículos “es un ‘leit motiv’ de este Equipo de Gobierno” y por este motivo vamos a seguir actuando donde sea más necesario, con grandes obras y también con otras más pequeñas, pero no menos importantes, contando siempre con la opinión de los vecinos, tanto a título personal como a través de las asociaciones, porque todo es importante”.

El alcalde ha asegurado que “cualquier intervención en cualquier vía pública que la dote de una mayor seguridad, accesibilidad, mejor movilidad, iluminación y que genere más zonas verdes, mejorará la calidad de la ciudad y de sus vecinos”.

Manuel Serrano ha recordado que también se han realizado, o están en proyecto inmediato, la reforma integral de otras calles, no tan largas, como por ejemplo Santa Quiteria, Doctor García Reyes Federica Montseny, Concejal Castillo, Cristóbal Colón, Periodista del Campo Aguilar, Filipinas y Roberto Molina, junto a innumerables actuaciones de reposición de acerado y asfaltado, para las que hemos duplicado el presupuesto y vamos a invertir cinco millones al año durante los próximos cuatro ejercicios, lo que supondrá un total de 20 millones de euros para acometer un Plan Integral de Barrios y remodelar gran parte del adoquín que se encuentra en mal estado.

Por su parte, el concejal de Urbanismo ha explicado que en la Avenida Arquitecto Julio Carrilero se renovarán por completo las dos aceras, de tal modo que la zona peatonal de paso en ambas tendrá la misma anchura (3 metros libres de obstáculos), incorporando en las mismas además nuevos alcorques que recogerán tanto el arbolado existente (que se mantendrá) como otro adicional con especies arbustivas y zonas ajardinadas, dimensionados para que recojan el agua de lluvia y sean más sostenibles, y un carril bici que será de adoquín verde en lugar de pintado como está actualmente, el cual quedará separado físicamente de la zona de tránsito libre peatonal mediante setos, alcorques lineales o mobiliario urbano.

Además, el concejal de Urbanismo ha explicado que se sustituirá el terrazo existente tipo damas por nuevo adoquín de granito-hormigón sin bisel y se realizará un nuevo asfaltado de la calle y las zonas de la calzada destinadas a aparcamiento se ejecutarán con hormigón.

En cuanto a los cruces existentes con pequeñas isletas (con Manuel de Falla, Quevedo, y Camino de la Virgen por un lado y con Lope de Vega y Teruel por otro), donde existen problemas de seguridad y de ordenamiento del tráfico, tanto rodado como peatonal, Julián Garijo ha señalado que se convertirán en cruces que podrían denominarse ‘normales’, eliminando las isletas y regularizando aceras y asfaltado.

Asimismo, el concejal de Urbanismo ha señalado que se renovará por completo el alumbrado público, tanto las canalizaciones como los báculos, sustituyendo los actuales de 9 metros por otros de 8, reforzando la iluminación en algunas zonas con luminarias a 5 o 3,5 metros, acopiándose en el depósito municipal para poder utilizarse en futuras reposiciones en otras zonas de la ciudad.

Del mismo modo, Julián Garijo ha explicado que se sustituirán las redes de abastecimiento de agua potable, saneamiento y recogida de pluviales de manera previa o simultáneamente a las obras de urbanización en sí a través de Aguas de Albacete, incorporando acometidas domiciliarias nuevas de pluviales y saneamiento independientes.

Además, el concejal de Urbanismo ha señalado que se llevará a cabo la renovación completa de la señalización horizontal y vertical, la red semafórica o el mobiliario urbano, con nuevas marquesinas, aparcabicis, bancos y papeleras, además de las nuevas plazas de aparcamiento mencionadas anteriormente.

En cuanto a la calle Diego de Alarcón, Julián Garijo ha explicado que se sustituirán los pavimentos con la misma tipología que en Julio Carrilero (aceras con adoquín de granito-hormigón, nuevo asfaltado y aparcamientos de hormigón), ampliándose una de las aceras al inicio de la calle para incorporar nuevo arbolado que en la actualidad no existe. Además, se renovará y unificará el alumbrado público (canalizaciones y luminarias).

En la calle Pozo, el concejal de Urbanismo ha señalado que se sustituirán los pavimentos de las aceras actuales de terrazo por adoquín de granito-hormigón, sin actuar sobre el asfalto que se ejecutó no hace mucho tiempo y se encuentra en buenas condiciones. Se incorporará nuevo arbolado, que actualmente no existe, en la acera que linda con el colegio, se renovará y unificará la red semafórica y el alumbrado público (canalizaciones y luminarias), mientras que la red de abastecimiento de agua potable será sustituida por Aguas de Albacete, no actuándose sobre la red de saneamiento que se encuentra en buenas condiciones.