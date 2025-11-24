Avanzan las obras de rehabilitación del firme de la N-322 en Villatoya

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de rehabilitación estructural delfirme de la carretera N-322 en el término municipal de Villatoya, en la provincia de Albacete. La actuación en su totalidad cuenta con un presupuesto vigente de 508.771,17€ (IVA incluido).

Se va a proceder a la extensión de la capa de rodadura en todo el ancho de la plataforma. Con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios; a partir de las 8 horas de este lunes 24 de noviembre y hasta las 13 del sábado 29 de noviembre, se producirá el corte de la N-322 entre los km 423 al 425,8.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante esta operación, se habilitará un itinerario alternativo a través de la N-322A, antigua travesía de Villatoya. En la zona más estrecha de esta antigua travesía se regulará mediante semáforos el paso alternativo de cada sentido.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya licitó en el segundo trimestre de este año y por 12,788 millones de euros (IVA incluido), un contrato para la conservación y explotación de 205 km de carreteras del Estado en la provincia de Albacete.