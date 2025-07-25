ASPRONA y el Ayuntamiento de Hellín renuevan su convenio para gastos de transporte

La presidenta de ASPRONA ha firmado el convenio de transporte con el Ayuntamiento de Hellín. Gracias a este acuerdo, las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que van al Centro Ocupacional “Juan Carlos Guerra”, situado en el Polígono Industrial San Rafael, pueden contar con un transporte diario adaptado a sus necesidades.

Este servicio de autobús, gestionado por la empresa HELLÍN BUS, realiza varios trayectos al día desde el casco urbano hasta el centro. En horario partido hace cuatro viajes diarios y en jornada intensiva dos, facilitando así la asistencia de 31 personas del centro, donde desarrollan actividades fundamentales para su bienestar y autonomía.

Desde el Ayuntamiento de Hellín destacan el valor social de este convenio, que ayuda a cubrir los gastos del transporte y que reconoce la labor de ASPRONA como entidad sin ánimo de lucro y de utilidad pública, comprometida con la inclusión laboral, educativa y social de las personas con discapacidad y sus familias. Un paso más para que todas las personas tengan las mismas oportunidades.